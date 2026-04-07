Người dân đồng thuận mở rộng khu Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ ở Hưng Yên

Thông tin từ Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Hưng Yên, cho hay xã Việt Tiến của tỉnh này vừa tổ chức cuộc họp với nhân dân để triển khai kế hoạch mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, chính quyền địa phương đã thông tin cụ thể về mục tiêu, quy mô và ý nghĩa của việc mở rộng khuôn viên di tích, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân và du khách.

Sau khi nghe phổ biến, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương. Nhiều ý kiến cho rằng việc mở rộng là cần thiết, góp phần tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích trên địa bàn.

Đại diện chính quyền xã cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân để hoàn thiện phương án, bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.