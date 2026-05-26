Đồng Nai thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm

Ngày 26/5, Thành ủy Đồng Nai tổ chức quán triệt và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm Đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại. Đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm từ ngày 1/5 đến ngày 30/9/2027, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.

Theo Thành ủy Đồng Nai, trong thời gian trên, đợt thi đua đặc biệt được chia thành 5 giai đoạn, gắn với yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đo đếm được về kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thành ủy Đồng Nai tổ chức quán triệt và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 26/5 (Ảnh: Phú Việt).

Bảy nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong đợt thi đua đặc biệt được Thành ủy Đồng Nai xác định là: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện; tạo đột phá từ cơ sở và tập trung khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình tổ chức thực hiện, Thành ủy Đồng Nai yêu cầu từng Thành ủy viên, bí thư các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp đăng ký thi đua gắn với trách nhiệm cá nhân. Mỗi tập thể, cá nhân phải đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, phần việc, công trình, sản phẩm cụ thể.

Đối với các xã, phường chủ động thực hiện các việc mới, việc khó, việc còn vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, phải có nhiệm vụ, phần việc cụ thể góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng và xem xét trách nhiệm.

Thành phố Đồng Nai rực rỡ cờ hoa những ngày cuối tháng 5 (Ảnh: Hoàng Bình).

Qua triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh văn minh, hiện đại.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4, trở thành thành phố thứ 7 của cả nước.

Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 nghìn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Thành phố Đồng Nai hiện giữ vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TPHCM với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.