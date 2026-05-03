Thành phố Đồng Nai đón hơn 190.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ

Ngày 3/5, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cho biết, trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 (từ 30/4 đến 3/5), thành phố Đồng Nai đón hơn 190.000 lượt khách du lịch đến tham quan và lưu trú, trong đó lượng khách nội địa hơn 184.000 lượt, khách quốc tế hơn 6.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 146 tỷ đồng.

Phường Trấn Biên tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm cao thu hút rất đông du khách và người dân theo dõi dọc sông Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, một số khu, điểm du lịch thu hút đông khách, tiêu biểu gồm: Khu du lịch Sơn Tiên khoảng 80.000 lượt, Khu du lịch Bửu Long trên 17.000 lượt, Khu du lịch Suối Mơ trên 16.000 lượt.

Các điểm đến như: Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng, Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo, Trảng cỏ Bù Lạch tiếp tục là điểm đến thu hút du khách đến vui chơi, tham quan, trải nghiệm với lượng khách dao động từ 3.000 đến 9.000 lượt trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Du khách ở TPHCM vui chơi ở hồ Trị An (phường Trị An, thành phố Đồng Nai) (Ảnh: Phú Việt).

Trong thời gian nghỉ lễ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách được triển khai hiệu quả, không ghi nhận tình trạng tăng giá đột biến. Đặc biệt, dịp lễ năm nay ghi dấu ấn với sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai từ ngày 30/4. Do đó, diện mạo đô thị, các khu, điểm du lịch trang trí không gian chào mừng thành phố và các chương trình nghệ thuật, ẩm thực chào mừng Đại lễ và sự kiện đặc biệt của thành phố Đồng Nai được du khách đánh giá tích cực.