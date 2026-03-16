Đồng Nai duyệt giải phóng mặt bằng, đường gom Vành đai 4 hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 16/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho hay tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án thành phần 1-2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên) dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định, đường Vành đai 4 TPHCM là công trình cấp IV và thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Điểm cuối vành đai 4 TPHCM qua Đồng Nai tại địa phận xã Tân An (khu vực cầu Thủ Biên) tiếp giáp với xã Thường Tân, TPHCM (Ảnh: CTV).

Dự án có chiều dài khoảng 46km, điểm đầu tại km18+460 thuộc xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai (tiếp giáp với TPHCM - khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); điểm cuối tại km64+540 thuộc xã Thường Tân, TPHCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án, Đồng Nai cần thu hồi khoảng 443,5ha đất thuộc địa bàn 9 xã gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh, Tân An. Tổng số hộ dân dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ.

Ngoài ra, dự án còn di dời hạ tầng kỹ thuật phần đường dây 110kV, 220kV, 500kV, điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, ống cấp nước, chiếu sáng trong phạm vi dự án. Về hạng mục đầu tư xây dựng đường gom, đường bên (trên địa phận Đồng Nai) có tổng chiều dài khoảng 62km.

Trong đó, đường theo tiêu chuẩn đường cấp IV dài khoảng 12km, mặt đường rộng 7m, nền đường 9m; đường theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại A dài khoảng 42km, mặt đường rộng 5,5m, nền đường rộng 6,5m; đường theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại B dài khoảng 8km, mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 5,0m. Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Dự án đường Vành đai 4 qua tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, tiến độ thực hiện tối đa 6 năm. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 480 tỷ đồng…