Hà Nội rào chắn loạt tuyến phố trung tâm để thi công chống ngập

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi 3 thông báo về việc điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công các dự án chống ngập trên địa bàn thủ đô.

Theo đó, để xây dựng hệ thống thoát nước phố Quang Trung, Quán Sứ nhằm giải quyết tình trạng ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ, Hà Nội sẽ tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trung tâm thành phố.

Tại phố Lý Thường Kiệt, phố Quán Sứ (đoạn từ nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt đến nút giao Quán Sứ - Hai Bà Trưng), phố Tràng Thi, phố Hai Bà Trưng, đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn di động để triển khai dự án.

Riêng đoạn từ nút giao Quán Sứ - Hai Bà Trưng đến nút giao Quán Sứ - Tràng Thi sẽ tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài 5-10m.

Thời gian thực hiện từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6.

Các tuyến đường trên được tổ chức rào chắn thi công trong khung giờ từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Tại nút giao Quang Trung - Trần Nhân Tông, đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới tại trung tâm nút giao; phân luồng cho xe từ Quang Trung rẽ trái vào Trần Nhân Tông theo hướng đi Bà Triệu.

Đồng thời, thành phố tổ chức rào chắn bằng hàng rào di động tại các vị trí nút giao với phố Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu.

Theo phương án phân luồng, xe đi từ Trần Nhân Tông theo hướng Bà Triệu đi lên được rẽ trái vào Nguyễn Đình Chiểu.

Ngược lại, cấm xe từ Nguyễn Đình Chiểu rẽ trái vào Trần Nhân Tông.

Tại nút giao Quang Trung - Nguyễn Du, đơn vị thi công tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới tại trung tâm nút giao.

Các phương tiện được lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du rẽ phải vào Quang Trung theo hướng đi Trần Nhân Tông.

Thành phố cũng tổ chức rào chắn di động tại các vị trí Quang Trung - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Bà Triệu, Trần Bình Trọng - Nguyễn Du và Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng.

Tại nút giao Quang Trung - Tràng Thi, đơn vị thi công tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 tại trung tâm nút giao để thi công, bảo đảm phần mặt đường còn lại đủ bố trí một làn xe lưu thông trên phố Tràng Thi.

Đồng thời, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm xe từ Tràng Thi rẽ trái vào Quang Trung và cấm xe từ Quang Trung rẽ trái vào Tràng Thi.

Thi công chống ngập ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên phố Quang Trung, đoạn từ Hai Bà Trưng đến Thợ Nhuộm, đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới trên phạm vi từ mép đường của phố Hai Bà Trưng đến mép giao Thợ Nhuộm.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tổ chức phân luồng từ xa cho các phương tiện qua tuyến Lý Thường Kiệt nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao.

Các hạng mục tại những nút giao này sẽ được thi công liên tục 24/24h, thời gian từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ rào chắn, điều chỉnh phương án phân luồng giao thông trên một số tuyến phố để xây dựng các tuyến cống mới dọc các phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh và Lê Lai.

Cụ thể, tại phố Phan Chu Trinh, đoạn từ nút giao Phan Chu Trinh - Hàm Long - Hàn Thuyên - Lò Đúc - Lê Văn Hưu, đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 tại khu vực trung tâm nút giao.

Cùng với đó, thành phố điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô trên đường Lê Văn Hưu theo chiều từ nút giao Phan Chu Trinh - Hàm Long - Hàn Thuyên - Lò Đúc - Lê Văn Hưu đến đường Thi Sách; đồng thời cấm xe từ Thi Sách rẽ phải ra Lê Văn Hưu.

Thời gian thực hiện phương án phân luồng tại khu vực này cũng bắt đầu từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6.