Dòng kênh đen kịt, dân tố cụm công nghiệp gây ô nhiễm

Kênh Chìm Sơn Tịnh chảy qua địa bàn các phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong và xã Đông Sơn (Quảng Ngãi). Đây là tuyến kênh nằm trong hệ thống thủy lợi Thạch Nham, có mục đích cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng nhiều năm qua, con kênh này bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân bức xúc.

Nước kênh luôn trong tình trạng đen kịt, bùn đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mặt nước nổi một lớp bọt màu trắng, vàng rất dày. Trời nắng, mùi hôi thối theo gió bay vào nhiều nhà dân ở gần kênh khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Đoạn kênh chảy qua địa bàn xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Hà Kiến (84 tuổi, trú tại xã Thọ Phong), kênh Chìm Sơn Tịnh từng rất trong xanh, người dân địa phương thường đưa trâu, bò ra đây để tắm. Thế nhưng, từ khi cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đi vào hoạt động, dòng kênh bị ô nhiễm.

“Nước thải chảy xuống kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Thời điểm này, khi vụ sản xuất lúa đã kết thúc, hệ thống kênh chính cắt nước nên kênh Chìm Sơn Tịnh chỉ còn lại nước thải”, ông Kiến nói.

Dòng kênh đen ngòm chảy qua ruộng đồng, khu dân cư suốt nhiều năm khiến người dân lo lắng. Càng lo lắng hơn khi hàng trăm hộ dân sống dọc kênh đang sử dụng nước từ giếng đào hoặc giếng khoan.

Ông Bùi Văn Nho, Trưởng thôn Phong Niên Hạ (xã Thọ Phong), cho biết người dân trong thôn chưa được sử dụng nước máy nên phải đào hoặc khoan giếng để sử dụng. Trong khi đó, kênh Chìm Sơn Tịnh lại chảy vòng quanh thôn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mạch nước ngầm.

Lớp bọt trắng rất dày nổi trên mặt kênh Chìm Sơn Tịnh (Ảnh: Quốc Triều).

“Nước kênh ô nhiễm suốt nhiều năm nên sẽ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, đặc biệt là các hộ có giếng nông”, ông Nho nói.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân gây ô nhiễm là từ nước thải của cụm công nghiệp trên địa bàn. Tại đây có khoảng 20 nhà máy đang hoạt động với các ngành, nghề có nguy cơ ô nhiễm cao như chế biến giấy, nhựa…

Theo ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, tình trạng kênh Chìm Sơn Tịnh bị ô nhiễm do nước thải từ cụm công nghiệp đã được người dân phản ánh nhiều lần. Chính quyền địa phương đã báo cáo lên cấp trên về tình trạng cá chết và mùi hôi thối phát sinh từ dòng kênh này.

Nước kênh đen kịt, bùn đặc quánh bốc mùi hôi thối (Ảnh: Quốc Triều).

“Theo quy hoạch chung của tỉnh thì cụm công nghiệp sẽ được di dời. Việc này sẽ giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân”, ông Hòa cho biết.

Theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cụm công nghiệp nêu trên chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung nên tỉnh đã dừng thu hút đầu tư mới vào đây.

Từ năm 2014 đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử phạt 10 vụ vi phạm môi trường tại cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi từng bố trí 10 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cụm công nghiệp này. Tuy nhiên dự án chưa thể triển khai do nhiều vướng mắc về quy hoạch, lưu lượng xả thải và định hướng di dời cụm công nghiệp khỏi khu vực trung tâm.