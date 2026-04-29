Đôi nam nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với ô tô chở đất

Sáng 29/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tam Hưng, TP Hà Nội cho biết, khoảng 23h ngày 28/4, tại đường trục phía Nam đoạn qua địa bàn xã này xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe ben chở đất và xe máy khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ (Ảnh: Quang Trọng).

Vào thời gian trên, xe máy mang biển số 29AC-336.xx đang di chuyển trên đường trục phía Nam thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 29K-192.xx (chưa rõ người điều khiển). Cú va chạm mạnh khiến 2 người (một nam, một nữ) đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa lớn.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an xã Tam Hưng có mặt để bảo vệ hiện trường, giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.