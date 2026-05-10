Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông gãy cửa ô tô CSGT

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý, điều tra vụ nam tài xế điều khiển ô tô vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, chiều 10/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Phú Bình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐT266.

Lúc 14h16 cùng ngày, tại tuyến ĐT266, hướng từ xã Phú Bình đi phường Sông Công, đoạn qua xóm Trung 2, xã Phú Bình, tổ công tác phát hiện ô tô biển kiểm soát 20A-727.xx chạy quá tốc độ quy định, với tốc độ 64km/h trên đoạn đường giới hạn 50km/h.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển ô tô không chấp hành mà tiếp tục tăng ga, lạng lách, điều khiển phương tiện nhằm bỏ chạy.

Nhận thấy tài xế có biểu hiện bất thường, nếu tiếp tục di chuyển có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, tổ công tác đã sử dụng ô tô chuyên dụng bám theo, đồng thời cảnh báo, yêu cầu tài xế dừng phương tiện.

Sau khi di chuyển khoảng 2,5km, đến khu công nghiệp Điềm Thụy, tài xế điều khiển ô tô giảm tốc độ. Lực lượng CSGT tiếp cận, tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khi lực lượng CSGT vừa mở cửa xe để làm việc, tài xế ô tô tiếp tục tăng ga, tông vào cánh cửa bên phải của xe chuyên dụng. Tổ công tác sau đó phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an xã Phú Bình làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện là D.T.H. (28 tuổi, trú tại xóm La Sơn 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053mg/lít khí thở. Cơ quan chức năng cũng xác định D.T.H. có hành vi chống người thi hành công vụ.