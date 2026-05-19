Đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng sạt lở, giao thông gián đoạn

Sáng 19/5, UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng khắc phục điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, quốc lộ 28, nhằm sớm thông xe trở lại.

Đất đá từ taluy dương tràn xuống vùi lấp mặt đường đèo Gia Bắc (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, điểm thi công công trình sửa chữa tại Km51+900 quốc lộ 28 xảy ra sạt lở, bùn đất từ taluy dương tràn xuống lấp kín mặt đường.

Sự cố khiến giao thông qua đèo Gia Bắc bị chia cắt, nhiều phương tiện ùn ứ.

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng ứng trực điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện không lưu thông qua khu vực đèo nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện các đơn vị chức năng huy động nhân lực, phương tiện xử lý đất đá tràn xuống mặt đường để sớm khôi phục giao thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng khơi thông đất đá, khắc phục sự cố sạt lở (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, ngày 12/5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 5,48ha rừng để triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở trên quốc lộ 28, đoạn từ Km43+500 đến Km60+000 qua xã Sơn Điền.

Theo nghị quyết, diện tích chuyển đổi chủ yếu là rừng tự nhiên hỗn giao gỗ và tre nứa nhằm phục vụ thi công các hạng mục xử lý taluy, gia cố mái dốc và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo Gia Bắc.

Như Dân trí thông tin, cuối năm 2025, nhiều vị trí trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài, gây ách tắc giao thông. Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và triển khai công trình khẩn cấp để xử lý sạt lở.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực đèo Gia Bắc trong thời điểm mưa lớn kéo dài do nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.