Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường đang thi công tại Đắk Lắk

Tối 17/5, lãnh đạo UBND xã Vân Hòa (Đắk Lắk) xác nhận trận mưa lớn kéo dài xảy ra vào chiều cùng ngày đã khiến tuyến ĐT650, đoạn Dốc Ván nối thôn Đá Bàn (xã Vân Hòa) với thôn Xuân Nguyên (xã Sơn Hòa) xảy ra sạt lở, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường.

Theo vị lãnh đạo, khu vực xảy ra sạt lở nằm trên tuyến đường đang được thi công nâng cấp. Ngay sau sự cố, các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục nhằm sớm đảm bảo việc lưu thông và tiến độ dự án.

Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây khó khăn trong lưu thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, nước mưa chảy xiết khiến việc di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, nhiều phương tiện buộc phải lựa chọn các tuyến đường khác để lưu thông.

Ngoài việc triển khai các biện pháp khắc phục sạt lở, đơn vị thi công cũng bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện khi đi qua khu vực.

Nước mưa chảy xiết trên mặt đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Dự án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường ĐT650 có chiều dài khoảng 9km, với tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm tải cho quốc lộ 19C và quốc lộ 25, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Riêng đoạn Dốc Ván thuộc dự án có chiều dài khoảng 1,6km, địa hình dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.