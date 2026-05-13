Lý do công trình khắc phục sạt lở trên đèo D’ran ở Đà Lạt “đứng bánh”

Liên quan điểm sạt lở trên đèo D’ran chưa được xử lý dứt điểm, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, việc hạ cốt nền, giảm tải taluy dương, hạn chế sạt lở đã được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xử lý.

Tuy nhiên, phần công trình ở taluy âm do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phụ trách và đơn vị này chưa bàn giao cho tỉnh Lâm Đồng.

Điểm thi công, xử lý sạt lở taluy âm đèo D'ran chưa được hoàn tất (Ảnh: Minh Hậu).

Thời gian qua, Sở Xây dựng nhiều lần có văn bản kiến nghị Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương gia cố taluy âm, đưa tuyến đường vào hoạt động nhưng việc xử lý điểm sạt lở vẫn chưa hoàn tất. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, điểm sạt lở taluy âm nằm sát mố cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên đơn vị thi công rào chắn, đồng thời lắp đặt biển cấm ô tô có tải trọng trên 5 tấn, ô tô khách trên 16 chỗ qua khu vực.

Đối với các điểm sạt lở trên đèo Prenn, đèo Mimosa (thuộc tuyến quốc lộ 20), Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc sửa chữa, thông xe. Trong đó, các điểm sạt lở trên đèo Prenn được hoàn tất vào cuối năm 2025 trong khi công trình cầu cạn vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa hoàn tất, thông xe vào cuối tháng 4 vừa qua.

Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, mùa mưa đang đến gần, sở này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, khai thông cống rãnh, khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lở cao để cắm bảng cảnh báo, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Các điểm sạt lở trên đèo Prenn được xử lý, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, cuối tháng 10/2025, đèo D'ran thuộc tuyến quốc lộ 20, đoạn gần Cầu Treo, phường Xuân Trường - Đà Lạt, xảy ra sạt trượt do mưa lớn kéo dài. Tại đây, khối lượng lớn đất đá, thông cổ thụ trên taluy dương đổ ập xuống đường đèo D’ran, làm giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Taluy dương sạt lở trên đèo D’ran dài gần 50m, cao gần 30m. Ở trên cao xuất hiện vết nứt lớn, chạy dài, khối lượng đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt lở khoảng 60.000m3. Đầu tháng 11/2025, tỉnh Lâm Đồng ký lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông tại đèo D’ran với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Vào ngày 17/11/2025, đèo Prenn đoạn gần Khu du lịch thác Đatanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt xảy ra sạt lở nghiêm trọng làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 30/11/2025, mưa lớn kéo dài làm đèo Mimosa tại Km226 (thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt) bị xé toạc, rơi xuống vực sâu khoảng 30m, tạo thành vết đứt gãy dài khoảng 100m, giao thông qua khu vực bị chia cắt.