Chưa xử lý xong điểm sạt lở trên đèo D'ran ở Đà Lạt khi mùa mưa đến

Cuối tháng 10/2025, đèo D'ran thuộc tuyến quốc lộ 20, đoạn gần Cầu Treo, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng, xảy ra sạt trượt do mưa lớn kéo dài. Tại đây, khối lượng lớn đất đá, thông cổ thụ trên taluy dương đổ ập xuống đèo D’ran, làm giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Taluy dương sạt lở trên đèo D’ran dài gần 50m, cao gần 30m. Ở trên cao xuất hiện vết nứt lớn, chạy dài, khối lượng đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt lở khoảng 60.000m3.

Đầu tháng 11/2025, tỉnh Lâm Đồng ký lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông tại đèo D’ran với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Đơn vị thi công sau đó bắt tay vào hạ tải, xử lý phần đất đá ở taluy dương có nguy cơ đổ ập, đồng thời dựng kè rọ đá taluy dương.

Đối với vị trí mặt đường đèo xuất hiện vết nứt chạy dài, lực lượng chức năng điều động máy móc đào bới để thực hiện các biện pháp xử lý.

Theo ghi nhận tại công trình, sau khi múc sâu xuống nền đường tại vị trí xuất hiện vết nứt, đơn vị thi công rào chắn xung quanh, nhưng chưa thực hiện các phương án tiếp theo.

Ở taluy dương, khối lượng lớn đất đá đã được hạ tải, di chuyển khỏi khu vực. Tuy nhiên, taluy này vẫn còn độ cao lớn, phía trên xuất hiện vết nứt dài, nguy cơ đổ ập khi mùa mưa đến.

Ông Nguyễn Viết Việt, tài xế xe tải thường xuyên di chuyển qua đèo D'ran cho biết: "Lúc đầu, tôi thấy người ta thi công rầm rộ, nhưng gần đây không thấy làm gì. Đà Lạt bắt đầu bước vào mùa mưa, nếu taluy trên kia không được xử lý sớm sẽ lại đổ đất xuống đường như năm ngoái".

Phần kè rọ đá ở taluy dương được cơ quan chức năng thi công gần hoàn thiện.

Ở một vị trí taluy âm, đơn vị thi công đã đóng các cọc kè sắt để gia cố điểm sạt lở. Tuy nhiên, tại hiện trường có nhiều cọc nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Chiếc máy múc duy nhất ở hiện trường nhưng không hoạt động.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, dù đã được san gạt đất, hạ tải ở sườn đồi, khu vực vẫn xuất hiện các vết nứt dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Phần gia cố taluy âm do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phụ trách song chưa hoàn thành khiến địa phương chưa thể triển khai hạng mục rọ đá gia cố phần còn lại.