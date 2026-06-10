Đề nghị “khai tử” danh thắng quốc gia thác Gougah ở Lâm Đồng

Ngày 10/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đối với thác Gougah, thuộc xã Đức Trọng.

Thác Gougah được người dân địa phương gọi là thác Ổ Gà được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 2000 (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, hội đồng này nhằm xem xét hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đối với thác Gougah trước khi trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 12/5, UBND xã Đức Trọng có tờ trình gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hủy xếp hạng danh thắng quốc gia đối với thác Gougah.

Theo UBND xã Đức Trọng, thác Gougah được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2000. Khu vực di tích có tổng diện tích được khoanh vùng bảo vệ hơn 129ha, trong đó khu vực I có diện tích khoảng 12ha.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay, nhiều yếu tố cấu thành giá trị cảnh quan của thác Gougah đã thay đổi (Ảnh: Minh Hậu).

Thác Gougah được người dân địa phương gọi là thác Ổ Gà, nằm sát quốc lộ 20, xã Đức Trọng. Thác được tạo thành bởi dòng Đa Nhim chảy đến địa phận xã Đức Trọng gặp đứt gãy địa chất và đổ xuống độ sâu 30m.

Theo xã Đức Trọng, hiện nay, nhiều yếu tố cấu thành giá trị cảnh quan của danh thắng đã thay đổi so với thời điểm được xếp hạng. Trong đó, hồ thủy điện Đại Ninh tích nước và đi vào hoạt động đã làm chế độ thủy văn tự nhiên tại khu vực thác bị tác động mạnh; vào mùa khô lưu lượng nước qua thác suy giảm đáng kể.

UBND xã Đức Trọng cho rằng việc bảo tồn, phục hồi nguyên trạng các yếu tố gốc của danh thắng hiện gặp nhiều khó khăn, nên đề xuất hủy bỏ quyết định xếp hạng để phù hợp với hiện trạng thực tế và phục vụ công tác quản lý địa phương.