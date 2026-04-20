Dang dở các dự án trong Khu du lịch Tam Chúc

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác của tỉnh vừa đến kiểm tra hiện trường, kiểm điểm tiến độ thi công một số dự án giao thông tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Tam Chúc).

Dang dở các dự án giao thông trong Khu du lịch Tam Chúc (Video: Thái Bá).

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, các dự án giao thông tại Khu du lịch Tam Chúc có vai trò quan trọng, tạo cảnh quan đô thị, kết nối khu du lịch với hạ tầng giao thông trong khu vực, với Khu du lịch Tràng An - Bái Đính và chùa Hương, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình.

Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long đang được tỉnh Ninh Bình hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận là Di sản thế giới. Vì thế, việc xây dựng và sớm hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông là hết sức cần thiết.

Các dự án giao thông tại Khu du lịch Tam Chúc chưa hoàn thành do chưa giải phóng xong mặt bằng (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án, các sở ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công các dự án, đảm bảo giải ngân 100% số vốn đã bố trí, sớm hoàn thành đưa vào khai thác các dự án, sử dụng theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra sẽ phát huy hiệu quả đầu tư công.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, các dự án giao thông tại Khu du lịch Tam Chúc được triển khai từ nhiều năm qua nhưng đến nay chưa thể hoàn thành do gặp khó khăn về công tác GPMB. Điều này dẫn đến các dự án triển khai dang dở, trong tình cảnh ngổn ngang.

Các dự án tại Khu du lịch Tam Chúc đang được triển khai gồm: Dự án đầu tư tuyến đường song hành QL21 (đoạn từ đường ĐH05 đến nút giao đường T3 và QL21); dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21 (Đoạn từ nút giao với đường T3 đến dốc Núi Sẻ); dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ đường T3 đến đường ĐH03 và hạ tầng kết nối với khu dân cư hiện hữu thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu văn hoá bản địa và du lịch cộng đồng Tam Chúc.

Vật liệu xây dựng để ngổn ngang tại công trường xây dựng đường giao thông trong Khu du lịch Tam Chúc (Ảnh: Thái Bá).

Kết luận của đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, công tác GPMB các dự án rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, đặc biệt là đến nay còn chưa có đủ quỹ đất tái định cư hoặc quỹ đất dự kiến tái định cư nhưng không khả thi. Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cơ quan, đơn vị có liên quan được yêu cầu nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý tổ chức rà soát, xác định những việc cần phải làm, xây dựng kế hoạch cụ thể. Tập trung triển khai thực hiện đảm bảo rõ việc rõ người, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ, thời gian hoàn thành đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ GPMB và thi công các dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu, các địa phương hoàn thành GPMB, bàn giao đất nông nghiệp và đất công trước ngày 30/5, đồng thời phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án.

Nhiều đoạn chưa giải phóng xong mặt bằng dẫn đến chưa thể thi công được vỉa hè, công trình trở nên dang dở, cỏ dại mọc um tùm (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên tại công trường các dự án, tại các điểm chưa giải phóng được mặt bằng, công trình chưa thể thi công, vật liệu nằm ngổn ngang. Những đoạn đường đã thi công xong nhưng chưa giải phóng được mặt bằng làm vỉa hè dẫn đến hệ thống vỉa hè, đèn chiếu sáng chưa đồng bộ, nhiều đoạn thi công xong không được dọn dẹp cỏ dại mọc um tùm.

Ngay trước cổng tam quan ngoại chùa Tam Chúc, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21 (Đoạn từ nút giao với đường T3 đến dốc Núi Sẻ) đang dừng thi công do không có mặt bằng. Dự án này dài khoảng 1,2km, có tổng mức đầu tư 246 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2022-2027. Đến nay, dự án đã hoàn thành 14/18 gói thầu, đang triển khai các gói còn lại. Tuy nhiên, công tác GPMB gặp nhiều khó khăn nên dự án đang dừng triển khai.

Tại giải phân cách cứng dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường song hành quốc lộ 21 (đoạn từ đường ĐH05 đến nút giao đường T3 và quốc lộ 21), người dân tự ý trồng rau, sử dụng thân cây làm hàng rào khiến dự án đang thi công trở nên nhếch nhác, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Người dân phường Tam Chúc mong muốn các dự án sớm hoàn thành để hệ thống giao thông trong khu du lịch được đồng bộ, giảm tải giao thông cho quốc lộ 21 nhỏ hẹp nhiều khúc cua nguy hiểm. Đặc biệt, hạ tầng khu du lịch được đồng bộ, khang trang sạch đẹp thu hút nhiều du khách để phát triển kinh tế địa phương.