Đại hội XIV của Đảng: Kiều bào ở Malaysia gửi trọn niềm tin vào vận hội mới của đất nước

Trải qua 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam không chỉ thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội trong nước mà còn xác lập một vị thế hoàn toàn mới trên bản đồ thế giới. Đối với cộng đồng kiều bào tại Malaysia, sự lớn mạnh của quê hương là niềm tự hào, đồng thời là động lực để họ hướng về đóng góp cho sự phát triển của dân tộc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các doanh nhân và trí thức kiều bào ở Malaysia đã bày tỏ những góc nhìn về hành trình vươn mình của Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin về những vận hội lớn cho một kỷ nguyên phát triển mới.

Bước chuyển mình mạnh mẽ

Nhìn lại chặng đường lịch sử kể từ khi mở cửa, Việt Nam đã thực hiện một bước nhảy vọt mà nhiều chuyên gia quốc tế phải thừa nhận là phi thường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, nhận định rằng thành tựu lớn nhất chính là việc định hình thành công mô hình phát triển phù hợp.

Từ góc nhìn của một doanh nhân kiều bào, bà cho rằng thành tựu to lớn và có ý nghĩa nhất của 40 năm Đổi mới là việc Việt Nam đã xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì tăng trưởng ổn định và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

Từ một quốc gia phải đối mặt với nghèo đói, Việt Nam đã quyết liệt bứt phá để đứng vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng và toàn diện với nền kinh tế toàn cầu.

Môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng minh bạch, năng động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển. Cùng với đó, ổn định chính trị - xã hội được giữ vững, quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào vào tương lai phát triển của đất nước.

Đồng quan điểm về sự thay đổi ngoạn mục này, ông Lương Thế Huân, kỹ sư cao cấp tại công ty kỹ thuật và công trình Toyo Malaysia, nhấn mạnh rằng sự phát triển của đất nước không chỉ là những con số thống kê khô khan mà là một sự cải thiện hiện hữu rõ nét trong đời sống.

Ông khẳng định Việt Nam đã tạo nên một thành tích phi thường khi vươn lên sánh ngang với nhiều nước phát triển về cả quy mô kinh tế lẫn chất lượng cuộc sống. Theo ông, sự đổi thay này là kết quả của một chiến lược hội nhập khôn khéo, giúp giữ vững sự ổn định trong một thế giới đầy biến động.

Đặc biệt, ông Lương Thế Huân chỉ rõ bước chuyển quan trọng trong nội tại nền kinh tế. Theo đó, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ một nước nghèo trở thành quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu và thay đổi căn bản cơ cấu sản xuất, từ việc chỉ bán tài nguyên thô sang chủ động hợp tác tạo ra các sản phẩm tinh có giá trị cao.

Hiện nay, Việt Nam không còn là một "công xưởng gia công" đơn thuần mà đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng công nghiệp hàng đầu thế giới, với nguồn nhân lực ngày càng làm chủ được những công nghệ và quy trình sản xuất phức tạp nhất.

Trong mắt cộng đồng quốc tế và các đối tác trong ASEAN, hình ảnh Việt Nam hiện nay gắn liền với sự an toàn, ổn định và đầy tiềm năng.

Bà Thanh Vân nhận định trong suốt 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, Việt Nam được đánh giá là điểm đến đầu tư an toàn, ổn định và nhiều tiềm năng. Các đối tác tại Malaysia và ASEAN luôn coi Việt Nam là một “mắt xích” không thể thiếu trong chuỗi cung ứng khu vực. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục đổ vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, công nghệ và kinh tế số.

Hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo dư địa mới cho doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang ngày càng trở nên minh bạch và năng động, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam còn thể hiện vai trò tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác khu vực, qua đó nâng cao uy tín và sức hấp dẫn quốc gia. Vị thế của Việt Nam còn được củng cố mạnh mẽ qua những thành tựu ngoại giao mang tính biểu tượng.

Ông Lương Thế Huân nhận định rằng việc Việt Nam đón tiếp nguyên thủ của tất cả các cường quốc lớn trên thế giới trong thời gian ngắn vừa qua là minh chứng rõ nhất cho uy tín quốc gia được nâng tầm.

Ông chia sẻ đầy tự hào: “Từ góc nhìn của một kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Malaysia, bạn bè quốc tế luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ thực lòng và đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam khi tìm kiếm cơ hội kinh doanh”.

Bên cạnh đó, nỗ lực quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng và nâng cấp hạ tầng đồng bộ đã tạo ra một nội lực mạnh mẽ, giúp Việt Nam khẳng định được sức hút riêng.

Kỳ vọng vào tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt tại Malaysia đặt rất nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược sẽ dẫn dắt đất nước bước vào một chương mới.

Bà Thanh Vân bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là triển khai thực chất hơn các chính sách thu hút nguồn lực từ kiều bào.

Bà nhấn mạnh các chính sách thu hút nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tri thức, vốn và kinh nghiệm quản trị quốc tế, cần được triển khai thực chất hơn.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, ông Lương Thế Huân đặt kỳ vọng lớn vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Ông coi hệ thống định danh VNeID và việc tối ưu hóa hiệu suất quản lý nhà nước là công cụ then chốt để quản trị hiệu quả tài sản quốc gia và hệ thống tài chính.

Theo đánh giá của ông, Việt Nam đang đứng trước một lộ trình phát triển rất rõ ràng: giai đoạn 2020-2025 là bước khởi động tạo cơ đồ, để từ đó bứt phá trong "giai đoạn vàng" 2025-2030.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ, ông Thế Huân kỳ vọng Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu sánh vai với các cường quốc mà còn có khả năng vượt qua nhiều quốc gia có quy mô lớn hơn hiện nay.

Những vận hội mới đang mở ra và với sự đồng lòng của cả người dân trong nước lẫn kiều bào nước ngoài, mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng đời sống cho nhân dân chắc chắn sẽ sớm cán đích.

Trong khi đó, bà Thanh Vân bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Bà khẳng định với thành công và định hướng đúng đắn sau Đại hội XIV, Việt Nam chắc chắn sẽ nắm bắt vận hội mới và bứt phá trong thời gian tới.