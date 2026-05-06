Củi, gỗ ngập ngụa ở bãi biển Hải Tiến

Theo ghi nhận, dọc bãi biển Hải Tiến (đoạn từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều rễ cây, thân tre, luồng nằm ngổn ngang như “bãi chông”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến cho biết địa phương đã nắm được sự việc.

Khối lượng lớn củi, gỗ xuất hiện tại bãi biển Hải Tiến (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo vị lãnh đạo, số lượng rác thải này tồn đọng do ảnh hưởng của đợt mưa bão năm 2025. Nhiều loại rác như nhựa, chai lọ, xốp, củi mục phủ kín mặt cát, xen lẫn hàng trăm thân cây gãy đổ, bèo rác và lưới đánh cá theo nước lũ dồn về bờ biển địa phương.

Cách đây vài tháng, địa phương đã huy động nhân lực tổ chức thu gom, xử lý. Tuy nhiên, do khối lượng rác thải quá lớn nên vẫn còn sót lại dưới lớp cát cho đến nay.

“Hiện vẫn còn nhiều gốc cây bị vùi sâu dưới cát, khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Chúng tôi đang thuê máy múc để kéo toàn bộ số gốc cây này, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Dự kiến đến ngày 8/5 sẽ hoàn tất việc xử lý”, vị lãnh đạo nói.

Một gốc cây lớn ngổn ngang trên bãi cát (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, như Dân trí đã từng phản ánh, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) năm 2025, khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến bị thiệt hại nặng nề. Ngoài việc các tuyến kè bị hư hỏng, tình trạng củi, gỗ tràn vào bờ biển với số lượng lớn cũng khiến địa phương gặp khó khăn trong việc tìm phương án xử lý môi trường.

Qua ghi nhận, khoảng 1km bờ biển tại đây ngập ngụa củi, gỗ, cọc tre, trông như một “bãi chông” dọc bờ biển.