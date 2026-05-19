Cục CSGT chỉ đạo siết chặt sát hạch lái xe, tỷ lệ đỗ đường trường giảm 28%

Ngày 19/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua đơn vị này đã chỉ đạo nâng cao chất lượng sát hạch lái xe để cho “ra lò” người lái xe có kỹ thuật, kỹ năng và đạo đức.

Nhà chức trách nhận định, việc tạo môi trường sát hạch minh bạch, công bằng đặt ra yêu cầu cho mỗi học viên phải có kiến thức pháp luật thật, có kỹ năng điều khiển phương tiện thật.

Cảnh sát hướng dẫn thí sinh tham gia sát hạch lái xe (Ảnh: Trần Thanh).

"Với việc nâng độ khó đối với sát hạch đường trường, trình chiếu các clip hậu quả tai nạn giao thông cho học viên trước khi bước vào các phần thi cho thấy, đa phần các học viên đã có ý thức và trách nhiệm hơn mỗi khi đặt tay vào vô lăng hoặc vặn ga xe máy", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Theo Cục CSGT, tỷ lệ đạt sát hạch (kể từ ngày 1/3/2025 đến ngày 7/5) như sau. Tỷ lệ đạt chung: ô tô 54%, xe máy 65%. Trong đó, lý thuyết ô tô 78%; sa hình ô tô 68%; đường trường 89%. Lý thuyết xe máy đạt 76%; sa hình xe máy đạt 89%.

Cục CSGT cho biết thêm, tỷ lệ đạt sát hạch kể từ khi “siết chặt” việc sát hạch đường trường, trình chiếu clip tai nạn giao thông (từ 10/4 đến 17/5) so với cùng kỳ (10/4/2025 đến 17/5/2025) đối với từng phần thi như sau.

Đối với lý thuyết ô tô: 74%/77% (giảm 3%); sa hình ô tô 65%/65% (không đổi); đường trường ô tô: 68%/96% (giảm 28%). Đối với lý thuyết xe máy: 72%/82% (giảm 10%); sa hình xe máy 86%/90% (giảm 4%).

"Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục đề xuất có thay đổi trong phần thi lý thuyết theo hướng tập trung vào quy tắc, đạo đức và văn hóa giao thông, phần sát hạch đường trường sẽ bổ trợ những tình huống liên quan đến quy tắc giao thông, các vi phạm thường gặp… chấm dứt việc học mẹo, thi mẹo", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.