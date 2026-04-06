Cổng thông tin Bộ Công an tăng cường phối hợp xử lý phản ánh của người dân

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an nhân dân từ ngày 4/11/2025, với 3 yêu cầu xuyên suốt là “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã tăng cường phối hợp với công an các đơn vị, địa phương để tiếp nhận, kiểm tra, phản hồi kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan thủ tục hành chính.

Theo Bộ Công an, phong trào “Ba nhất” nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân và giải quyết công việc với hiệu quả, hiệu suất cao.

Thực tế xử lý phản ánh cho thấy nhiều trường hợp sau khi được kiểm tra đã có kết quả rõ ràng, tránh phát sinh bức xúc do chậm liên lạc hoặc hiểu chưa đầy đủ về quy trình trả kết quả.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).

Đơn cử, với phản ánh của bạn đọc Nguyễn Văn Hải về hồ sơ cấp hộ chiếu online mã G01.853.108-251114-00298, cơ quan chức năng xác định hồ sơ đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp hộ chiếu từ ngày 5/2. Ngày 9/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An nhận hộ chiếu và bàn giao cho Gtelpost để chuyển phát theo đăng ký của công dân.

Tuy nhiên, do đơn vị chuyển phát nhiều lần không liên lạc được với người nhận nên ngày 10/2, hộ chiếu đã được hoàn trả lại cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An. Hộ chiếu vẫn đang được lưu giữ tại đơn vị để công dân liên hệ nhận theo quy định.

Tương tự, trường hợp bạn Võ Xuân Hiếu phản ánh hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp mã G01.881.506.000-260104-0036 nộp trên VNeID chưa được xử lý xong, kết quả kiểm tra cho thấy hồ sơ đã hoàn thành cấp phiếu từ ngày 15/1, đúng hẹn trả ngày 16/1. Do công dân không đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, phiếu hiện được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp Công an tỉnh Gia Lai để công dân đến nhận trực tiếp.

Qua những trường hợp trên, có thể thấy việc đẩy mạnh phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân là minh chứng cho quyết tâm của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trong đổi mới mạnh mẽ tư duy từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ” và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, nhất là tiêu chí “Gần dân nhất”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.