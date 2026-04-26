Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối
(Dân trí) - Chiều 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 26/4, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Lê Duẩn; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại nhà riêng.