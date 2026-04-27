Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương anh hùng liệt sỹ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên (Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên (Ảnh: TTXVN).

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đoàn dâng hương còn có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: TTXVN).

Dự lễ còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên (Ảnh: TTXVN).

Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sỹ từ mọi miền Tổ quốc. Mỗi phần mộ là minh chứng cho tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc.

Tại nghĩa trang có nhiều khu tưởng niệm liệt sỹ thuộc các lực lượng, ngành như: giáo dục; Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam; thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ Ban Dân y miền Nam; lực lượng Công an vũ trang…