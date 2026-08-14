Con tìm cha sau 43 năm xa cách và cuộc xác minh "thần tốc" của công an

Ngày 14/8, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa giúp cha con một người đàn ông ở Cần Thơ đoàn tụ nhau sau 43 năm xa cách.

Trước đó ngày 10/8, chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (SN 1984, ngụ xã Củ Chi, TPHCM) tìm đến Công an phường Mỹ Quới, TP Cần Thơ, nhờ hỗ trợ tìm người cha ruột mà chị chưa một lần được gặp.

Theo chị Tú, 43 năm trước, khi mẹ chị đang mang thai chị được 6 tháng, cha mẹ mất liên lạc vì hoàn cảnh. Từ đó, chị lớn lên mà người cha chỉ hiện diện qua những lời kể ít ỏi của mẹ và luôn mong một ngày có thể gặp ông.

Cha con ông Quý đoàn tụ với nhau sau hơn 40 năm xa cách (Ảnh: Thành An).

Thông tin chị có về cha rất hạn chế. Ông tên Phan Văn Quý, cha của ông Quý là Phan Văn Chương, từng sinh sống tại khu vực Mỹ Bình, Thạnh Trị, Sóc Trăng. Đây là địa danh cũ và chị không biết địa chỉ cụ thể.

Sau hơn bốn thập kỷ, những thông tin ít ỏi ấy trở thành manh mối duy nhất để chị bắt đầu hành trình tìm cha.

Tiếp nhận trường hợp của chị Tú, Công an phường Mỹ Quới nhanh chóng rà soát thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, kết quả ban đầu không có trường hợp công dân nào trùng khớp với thông tin chị cung cấp.

Trước tình huống này, thay vì dừng lại, Ban Chỉ huy Công an phường tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ mở rộng việc xác minh.

Lực lượng công an liên hệ với các địa phương lân cận để rà soát trên hệ thống dữ liệu dân cư do các đơn vị quản lý. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ phối hợp xác minh qua những người lớn tuổi trên địa bàn, đối chiếu từng thông tin về tên tuổi, địa danh và người thân.

Từ những dữ liệu tưởng như rời rạc, lực lượng công an từng bước lần tìm được manh mối về người cha mà chị Tú đã tìm kiếm suốt 43 năm.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an phường Mỹ Quới phối hợp xác minh được ông Phan Văn Quý, hiện sinh sống tại khu vực 7, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ.

Kết quả xác minh đã mở ra cuộc gặp mà chị Tú chờ đợi suốt cuộc đời.

Cuộc đoàn tụ diễn ra trong sự xúc động của những người trong gia đình (Ảnh: Thành An).

Với chị, việc tìm được cha sau từng ấy năm giống như một câu chuyện chỉ có trên màn ảnh. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, kiên trì xác minh của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Quới, câu chuyện ấy đã trở thành hiện thực.

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến Công an phường Mỹ Quới vì đã tận tình hỗ trợ, không bỏ cuộc dù thông tin ban đầu rất ít ỏi.

Từ việc rà soát dữ liệu dân cư, phối hợp với các địa phương đến tìm kiếm thêm thông tin từ người dân, lực lượng Công an phường Mỹ Quới đã đóng vai trò cầu nối để một gia đình thất lạc tìm lại người thân sau 43 năm.

Đó cũng là một câu chuyện khác phía sau nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Khi người dân cần, lực lượng Công an không chỉ có mặt để giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật, mà còn đồng hành, hỗ trợ người dân trong những hoàn cảnh đặc biệt.