Nhắn tin vào trang công an, người phụ nữ tìm được cha thất lạc 32 năm

Ngày 19/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Đông Sơn đã hỗ trợ một người phụ nữ tìm thấy người cha thất lạc suốt 32 năm.

Trước đó, ngày 16/4, chị Lê Thị Hằng (SN 1992, trú tại xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi tin nhắn tới fanpage Công an phường Đông Sơn, nhờ tìm người cha ruột đã thất lạc từ 32 năm trước.

Chị Hằng tìm được người cha sau 32 năm thất lạc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo thông tin chị Hằng cung cấp, cha của chị là ông Lê Viết Có, sinh khoảng năm 1958-1960, quê ở huyện Đông Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Chị Hằng cho biết theo lời kể của người thân, khi chị mới 2 tuổi, người cha đã rời nhà ra đi. Đến năm chị lên 5 tuổi, mẹ qua đời. Hầu hết thông tin về người cha chỉ còn là những ký ức và mảnh ghép mờ nhạt.

Khi chị 18 tuổi, người cha từng trở về tìm con nhưng không gặp được vì lúc đó chị đang đi học xa nhà. Kể từ đó, ông tiếp tục biệt vô âm tín. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, chị Hằng luôn khát khao tìm lại cha ruột của mình.

Trước những thông tin ít ỏi, Công an phường Đông Sơn đã tận dụng tối đa hiệu quả của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác xác minh thực tế tại các tổ dân phố và cụm dân cư trên địa bàn.

Sau hơn một ngày rà soát, lực lượng công an đã xác định được ông Lê Viết Có (SN 1960, quê tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn cũ), đang sinh sống tại một tổ dân phố thuộc phường Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Nhiều năm qua, ông Có luôn mang trong lòng nỗi day dứt, nhớ thương con gái. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe yếu, lại từng nhiều lần bị tai biến nên việc đi lại vô cùng khó khăn, khiến ông không thể tự mình đi tìm con như mong muốn.

Công an phường Đông Sơn xác minh thực tế tại các tổ dân phố, các cụm dân cư trên địa bàn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi có kết quả xác minh, ngày 17/4, đại diện Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị Lê Thị Hằng đến Công an phường Sầm Sơn để tiếp tục xác minh và tổ chức cho hai cha con gặp mặt.

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an, chị Lê Thị Hằng đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Đông Sơn. Trong thư, chị bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ.

Theo chị Hằng, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình của lực lượng công an, ước mơ tìm lại người thân tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực.