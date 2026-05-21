Con suối giáp TPHCM với Đồng Nai sạt lở nghiêm trọng, dân lo ngay ngáy

Suối Siệp, đoạn giáp ranh giữa phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) và phường Biên Hòa (TP Đồng Nai), đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên đoạn dài 250m chưa được thi công. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho người dân mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về hạ tầng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 20/5, đoạn suối Siệp chưa được thi công đang bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết, những trận mưa lớn gần đây đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn sập một cây cầu dẫn vào nhà dân và gây xói mòn bờ suối. Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng "hở hàm ếch", đe dọa tiếp tục sạt lở.

Đặc biệt, một số cột điện trước đây nằm trên đường suối Siệp nay đã bị nước cuốn trôi lớp đất bảo vệ, trơ móng và nằm lọt dưới lòng suối, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ông Ninh, một người dân địa phương, đã phải tự xếp đá dọc mép suối để cảnh báo người đi đường, ngăn các phương tiện di chuyển sát khu vực sạt lở. Ông cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước suối tràn lên mặt đường và chảy xiết, nguy hiểm.

Người dân bày tỏ lo ngại rằng nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra, dòng nước sẽ tiếp tục bào mòn, gây sạt lở nghiêm trọng hơn cho tuyến đường suối Siệp.

Hiện tại, dọc bờ suối phía phường Tân Đông Hiệp có một bãi container và công ty bê tông, trong khi phía đối diện là khu dân cư thuộc khu phố Cầu Hang (phường Biên Hòa), đều có thể bị ảnh hưởng.

Dự án cải tạo suối Siệp, khởi công từ năm 2016, đã bị tạm ngưng do vướng mắc mặt bằng. Trước đó, vào tối 13/9/2024, một nữ tài xế đã tử vong khi ô tô bị nước cuốn trôi tại suối Siệp. Đến năm 2025, dự án được tái khởi công khẩn cấp hạng mục cống qua quốc lộ 1K, giúp giải quyết tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, đoạn 250m gần quốc lộ 1K vẫn chưa được thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, đoạn chưa thi công thuộc gói thầu số 11, chưa được đấu thầu và vướng mặt bằng của một doanh nghiệp tại phường Biên Hòa. Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức kiểm tra và có phương án khắc phục sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên Dân trí.

Tuy nhiên, thời điểm dự án được tái khởi công vẫn chưa thể xác định do đang chờ chủ trương của UBND TPHCM và các thủ tục đấu thầu. Trong khi đó, người dân mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có phương án hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn cho tuyến đường và người tham gia giao thông.