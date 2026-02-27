Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Ngày 27/2, một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ việc cô gái bán hàng ở chợ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ.

"Chúng tôi đang vào cuộc xác minh danh tính của 2 phụ nữ có liên quan trong vụ việc để làm rõ", lãnh đạo Công an xã Krông Pắk thông tin.

Hai người phụ nữ bịt kín mặt có nhiều biểu hiện bất thường khi tiếp xúc người bán hàng ở chợ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trưa 25/2, chị C. (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa) đang bán hàng tại chợ Hòa An (xã Krông Pắk), có một người phụ nữ lạ bịt kín mặt bước vào đưa điện thoại cho chị xem và có thêm một phụ nữ khác cũng tiến sát vào nơi chị C. đang bán hàng.

Nhận thấy 2 người phụ nữ này có nhiều biểu hiện lạ, chị C. lớn tiếng yêu cầu họ phải rời đi. Cùng lúc, mẹ chị C. cũng đi từ bên trong ra thì 2 phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi quầy bán hàng, ra phía ngoài chợ rồi lên xe máy di chuyển đi nơi khác.

Cô gái trẻ ngất xỉu sau khi trò chuyện với 2 người phụ nữ lạ (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm 2 phụ nữ này rời khỏi quầy, chị C. bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ. Khi tỉnh lại, chị C. kiểm tra tài sản chưa phát hiện việc bị lấy cắp. Toàn bộ sự việc đều được camera an ninh ghi lại.

Trên mạng xã hội cũng nhanh chóng đăng tải clip về vụ việc cảnh báo người dân cảnh giác với 2 người phụ nữ này vì nghi họ đã xịt thuốc mê vào người bán hàng để lấy cắp tài sản.