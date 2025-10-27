"Chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm mang thông điệp đối ngoại mạnh mẽ"

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (gọi tắt là Anh) Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Anh từ ngày 28/10 đến ngày 30/10.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm?

- Chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm mang một thông điệp đối ngoại mạnh mẽ và nhất quán là khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh (2010-2025). Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: TTXVN).

Anh là một cường quốc toàn cầu, Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển và định hướng chiến lược của Việt Nam hiện nay, khi đất nước đang nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục - đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo.

Với những mục đích và ý nghĩa quan trọng đó, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong hợp tác giữa hai nước với những định hướng hợp tác phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với lợi ích và thế mạnh của mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew chiều 17/10 (Ảnh: TTXVN).

Thứ trưởng đánh giá thế nào về quan hệ Việt Nam - Anh thời gian qua và kỳ vọng về chuyến công tác này của Tổng Bí thư Tô Lâm?

- Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973 và Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn thể hiện rõ sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác truyền thông Tây Âu, trong đó có Anh, trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Anh đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm 2010, hai nước đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương.

Đến năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Anh tiếp tục ra Tuyên bố chung về định hướng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược trong 10 năm tiếp theo, tập trung làm sâu sắc hơn 7 lĩnh vực ưu tiên hợp tác, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cấp và mở rộng quan hệ trong giai đoạn tới, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước.

Trên cơ sở những định hướng quan trọng đó, trong thời gian qua, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, trên mọi lĩnh vực, phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Đồng thời, qua đó củng cố và nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với khu vực châu Âu, với Khối Thịnh vượng chung cũng như với các nước khác trên thế giới.

Hai bên cũng duy trì cơ chế đối thoại, hợp tác song phương trên các kênh ngoại giao, an ninh - quốc phòng thường niên, hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, biển và đại dương, di cư và xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm…

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á.

Về khoa học - công nghệ, hai bên đã triển khai khoảng 50 dự án nghiên cứu chung và một số hoạt động hợp tác khác.

Có hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục của Vương quốc Anh.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân cũng đạt được những thành quả quan trọng.

Những thành quả tích cực nêu trên có quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Có thể nói, đây là tiền đề quan trọng để chúng ta cùng kỳ vọng chuyến thăm chính thức Anh trong những ngày tới đây của Tổng Bí thư sẽ đưa quan hệ song phương hai nước lên tầm cao mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, và nâng cấp, thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Bên cạnh đó, mở rộng và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở ra các hướng đi mới, bứt phá, phù hợp với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu thực tế của mỗi nước hiện nay trong tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, mạnh.

Chúng ta mong chờ những dự án hợp tác lớn sẽ được khởi động, nhiều hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức, nhân dân hai nước sẽ hiểu biết và gần nhau hơn.