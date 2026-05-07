Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Việt Nam, TPHCM luôn sẵn sàng giúp đỡ Cuba

Sáng 7/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, tân Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM. Lãnh đạo TPHCM bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba tới công tác tại TPHCM và khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Cuba luôn thủy chung, son sắt.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng chia sẻ với người dân Cuba về những khó khăn đang gặp phải và nhấn mạnh Việt Nam, TPHCM sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ để nước bạn vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, tân Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai một số chương trình hỗ trợ như chuyển giao công nghệ để Cuba tự chủ trong sản xuất lương thực, nhất là lúa gạo. TPHCM cũng hỗ trợ máy tính, năng lượng mặt trời cho một số trường học ở Cuba.

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng đây chỉ là giải pháp trước mắt. Điều quan trọng là Cuba phải tự chủ lương thực, công nghiệp, sản xuất hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. Ông Nguyễn Văn Được cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Cuba để sản xuất các loại thuốc, biệt dược, vaccine...

Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque đã thông tin khái quát về tình hình Cuba hiện nay. Ông Mauricio Alejandro Martinez Duque cũng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam và TPHCM dành cho Cuba thời gian qua.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng chia sẻ với người dân Cuba về những khó khăn đang gặp phải (Ảnh: Hoàng Quy).

"Các thế hệ người dân Cuba luôn khắc sâu sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam. Trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới biết được đâu là những người bạn thực sự", ông Mauricio Alejandro Martinez Duque bày tỏ.

Tân Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong thời gian làm việc tại thành phố, cùng với lãnh đạo và nhân dân TPHCM vun đắp tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Cuba.