Chủ tịch Nguyễn Văn Được: 30 ngày đêm để TPHCM tạo chuyển biến lớn

Tại hội nghị của Thành ủy TPHCM diễn ra ngày 26/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan phải hành động khẩn trương, đồng bộ, đúng thẩm quyền, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị với tỷ lệ rất cao, thể hiện sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành trong cả nước đối với sự phát triển của thành phố. Do đó, việc tổ chức thi hành luật phải chủ động, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng quán triệt nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả"; gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, tính khả thi cao và đặc biệt không để khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực”, ông Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Quốc hội đã trao cho thành phố “chìa khóa thể chế” với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo sâu sát, toàn diện, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để thành phố bứt phá, vấn đề còn lại là hành động ngay.

"30 ngày đêm là khoảng thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa, có thể tạo chuyển biến lớn và bước nhảy vọt cho sự phát triển của TPHCM nếu thành phố chuẩn bị đầy đủ và hành động quyết liệt", lãnh đạo UBND TPHCM nói.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tin tưởng với truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, toàn hệ thống chính trị thành phố sẽ đồng tâm, hợp lực, quyết tâm cao hơn, hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, tổ chức thi hành thắng lợi Luật Phát triển đô thị, đưa các cơ chế, chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Luật mới sẽ tạo động lực, không gian mới để TPHCM phát triển, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, kỳ vọng của Trung ương và các thế hệ đi trước.