TPHCM có thể hình thành các khu kinh tế đặc biệt với Luật Phát triển đô thị

Sáng 26/8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt tinh thần thực hiện Luật Phát triển đô thị. Đây là đạo luật được xây dựng và tổ chức thi hành nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đô thị đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong đó TPHCM là một trong những đô thị hạt nhân của cả nước.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Luật Phát triển đô thị gồm 5 chương, 66 điều, tập trung vào các lĩnh vực tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thí điểm cơ chế, chính sách mới; xã hội hóa trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, tài chính, ngân sách, doanh nghiệp, TOD, khu đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, kinh tế biển...

Trong các cơ chế, chính sách mới, TPHCM được tự chủ quyết định tổng số lượng biên chế công chức, viên chức tăng thêm không quá 20% so với số biên chế Trung ương giao; quyết định số lượng đại biểu HĐND các cấp; quy định chính sách thu nhập cho cán bộ, công chức; thuê, bổ nhiệm người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành phố cũng được quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành, kể cả việc lựa chọn áp dụng các cơ chế, chính sách vượt trội của địa phương, lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, TPHCM được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc những vấn đề chưa được pháp luật quy định, trừ các lĩnh vực thuộc chủ quyền quốc gia như quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo. Thời hạn thí điểm tối đa 5 năm.

Về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự, an toàn đô thị, TPHCM lập duy nhất một Quy hoạch tổng thể; HĐND Thành phố được phân cấp mạnh hơn để quyết định việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao.

Thành phố có thẩm quyền quy định chính sách phát triển đô thị tại khu vực TOD; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến đường sắt địa phương; quy hoạch khu vực TOD, chuyển nhượng chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong khu vực TOD.

Luật Phát triển đô thị cũng trao thẩm quyền cho TPHCM quyết định thành lập, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng biển quốc tế. Tại đây, nhà đầu tư nước ngoài được miễn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế và không cần phải có dự án đầu tư.

Ngoài ra, TPHCM cũng được chủ động trong việc công nhận, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn chính quyền tại khu kinh tế đặc biệt; về quy hoạch, xây dựng ở khu kinh tế đặc biệt; phát triển kinh tế biển; khu phi thuế quan và hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế trong khu kinh tế đặc biệt.

"Với Luật Phát triển đô thị, TPHCM có thể hình thành các khu kinh tế đặc biệt trong một đô thị đặc biệt", Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Ngoài ra, Luật Phát triển đô thị cũng thiết kế một số quy định về giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình nhằm kiểm soát đồng bộ quyền lực, chặt chẽ trong quá trình thực hiện.