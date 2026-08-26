Bí thư Trần Lưu Quang: Không chấp nhận trì hoãn, chậm trễ

Phát biểu tại hội nghị quán triệt tinh thần Luật Phát triển đô thị sáng 26/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, giá trị lớn nhất của đạo luật là đã thay đổi cách nhìn, tư duy đối với đô thị. Với luật mới, đô thị không còn là đối tượng để quản lý mà để tạo ra sự tăng trưởng.

"Luật đã phân cấp, phân quyền thực chất theo đúng phương châm Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Giá trị kim cương của luật là thành phố được ưu tiên áp dụng luật này khi có sự xung đột về pháp luật", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Luật Phát triển đô thị cũng tạo không gian thí điểm chính sách, các mô hình kinh tế mới. Nếu các nghị quyết trước đây chủ yếu trả lời câu hỏi có làm được hay không, Luật Phát triển đô thị phải trả lời câu hỏi làm thế nào để các mô hình đó được thực hiện ổn định, lâu dài.

Một điểm quan trọng khác của Luật Phát triển đô thị là tốc độ và hiệu năng thực thi. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, với các cơ chế mới, thành phố không còn phải trông chờ nghị định, thông tư hướng dẫn mới triển khai.

"Các cán bộ không thể nói với lãnh đạo thành phố là chờ hướng dẫn của Trung ương. Câu nói này đã là quá khứ", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Luật Phát triển đô thị là cơ hội rất lớn, nhưng thành phố không được tự mãn. Hạ tầng là đường băng, vốn là nguyên liệu, thể chế là yếu tố quyết định thành phố có thể cất cánh, nhưng yếu tố quan trọng nhất là những người thực hiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị sau hội nghị, mỗi cán bộ ở vị trí công tác của mình phải trả lời 3 câu hỏi: Luật trao quyền hành gì? Với quyền hành đó sẽ tạo ra được sản phẩm gì? Nếu không làm hoặc làm không hiệu quả thì ai chịu trách nhiệm?

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh (Ảnh: Q.Huy).

Đối với các sở, ngành, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu không ai được nói rằng mình chưa nắm, chưa rõ nội dung luật. Trong rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, các đơn vị cần lựa chọn những việc có tính quyết định, quan trọng để ưu tiên.

"Chúng tôi không chấp nhận câu trả lời là đang phát văn bản hỏi sở A, sở B về việc gì đó. Chúng tôi sẽ kiểm điểm, đánh giá đối với trường hợp phát văn bản hỏi ý kiến lẫn nhau", lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nơi quyết định thành bại trong triển khai Luật Phát triển đô thị là 168 xã, phường, đặc khu - nơi mà luật đến gần người dân và doanh nghiệp nhất. Ông đề nghị trên cơ sở những vấn đề đã nắm, đã được giao, các địa phương phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch xử lý vướng mắc và kiến tạo phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng lưu ý việc quyền hạn lớn hơn phải đi cùng trách nhiệm lớn hơn, với cơ chế "có van, có khóa", chuyển từ kiểm soát bằng xin phép sang công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM chỉ ra vấn đề cần tránh là chậm và trì hoãn, có quyền nhưng không sử dụng, có thời cơ nhưng không nắm bắt, chờ nơi khác làm trước rồi mới thực hiện.

"Thời cơ phát triển của thành phố không chờ và không chấp nhận trì hoãn, chậm trễ", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tại TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Vấn đề tiếp theo cần tránh là không nắm chắc quy định dẫn đến áp dụng sai hoặc làm sai. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, không vụ lợi, kết quả không đạt như kỳ vọng thì thành phố sẽ bảo vệ đến cùng. Ngược lại, trường hợp vụ lợi, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn lực phải bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, giữ an toàn cho bản thân bằng cách không quyết định sẽ bị điều chuyển.

"Chúng ta không giao quyền cho một người mà không dám dùng quyền của mình", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, vấn đề đáng quan tâm nhất là công tác cán bộ. Theo đó, cán bộ sẽ được đánh giá qua 3 kênh: hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và chỉ số đầu ra; đánh giá của cơ quan, tổ chức và lãnh đạo có thẩm quyền; quan trọng nhất là đánh giá của người dân, doanh nghiệp.

"Người dân và doanh nghiệp phải cảm nhận được sự thay đổi, kết quả và thấy được, nắm được", lãnh đạo Thành ủy TPHCM nói.