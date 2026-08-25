Thành ủy TPHCM thúc đẩy việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 22 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời việc thi hành Luật Phát triển đô thị cần đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trong phạm vi được giao.

Các đơn vị phải chủ động quyết định, tổ chức thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh, không làm phát sinh thêm điều kiện, thủ tục làm hạn chế, thu hẹp các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội và thẩm quyền theo quy định.

Thành ủy TPHCM yêu cầu việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa, thi hành Luật Phát triển đô thị phải tuân thủ các nguyên tắc về cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và tính khả thi; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và triển khai thực hiện hiệu quả.

Đảng ủy UBND thành phố được giao lãnh đạo UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị; khẩn trương rà soát, xây dựng danh mục tổng thể các văn bản cần ban hành. Trong đó, thành phố xác định rõ các văn bản phải ưu tiên thực hiện ngay khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, hoàn thành trong năm 2026.

Thành ủy yêu cầu các sở, ngành tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch, văn bản, trình HĐND thành phố phê chuẩn hoặc ban hành theo thẩm quyền; chủ động rà soát, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; tập trung xử lý các công trình, dự án chậm triển khai, tồn đọng.