Thành ủy TPHCM thúc đẩy việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị
(Dân trí) - Thành ủy TPHCM yêu cầu việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị phải chủ động, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Các đơn vị cần chủ động, không làm hạn chế, thu hẹp các chính sách đặc thù.
Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 22 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời việc thi hành Luật Phát triển đô thị cần đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.
Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.
Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trong phạm vi được giao.
Các đơn vị phải chủ động quyết định, tổ chức thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh, không làm phát sinh thêm điều kiện, thủ tục làm hạn chế, thu hẹp các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội và thẩm quyền theo quy định.
Thành ủy TPHCM yêu cầu việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa, thi hành Luật Phát triển đô thị phải tuân thủ các nguyên tắc về cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và tính khả thi; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và triển khai thực hiện hiệu quả.
Đảng ủy UBND thành phố được giao lãnh đạo UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị; khẩn trương rà soát, xây dựng danh mục tổng thể các văn bản cần ban hành. Trong đó, thành phố xác định rõ các văn bản phải ưu tiên thực hiện ngay khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, hoàn thành trong năm 2026.
Thành ủy yêu cầu các sở, ngành tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch, văn bản, trình HĐND thành phố phê chuẩn hoặc ban hành theo thẩm quyền; chủ động rà soát, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; tập trung xử lý các công trình, dự án chậm triển khai, tồn đọng.
Luật Phát triển đô thị được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ 1/10, gồm 5 chương, 66 điều; quy định cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thành phố là đô thị loại đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt.
Luật Phát triển đô thị quy định TPHCM, thành phố khác là đô thị đặc biệt được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định.
Phạm vi thí điểm cơ chế, chính sách bao gồm:
- Mô hình mới về tổ chức bộ máy các cấp chính quyền của thành phố, mô hình quản trị, kiến tạo tiên tiến, hiện đại; chế độ công vụ, công chức;
- Mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế và chăm sóc sức khỏe;
- Mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính;
- Mô hình quản lý đô thị, nông thôn, không gian và phát triển bền vững;
- Phương thức khai thác, huy động, phân bố và sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển và quản trị thành phố;
- Giải pháp xử lý các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến chất lượng sống của người dân hoặc sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
- Cơ chế, chính sách khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.