Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhân dân dâng hương các Vua Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trang nghiêm.

Dự lễ dâng hương năm nay có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà… cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Phú Thọ.

Đúng 7h, đoàn rước bắt đầu di chuyển từ sân Trung tâm lễ hội, lần lượt qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung để tiến lên đền Thượng. Dẫn đầu là đội tiêu binh mang theo cờ Tổ quốc, cờ hội cùng vòng hoa, tiếp sau là các khối nghi thức và đoàn rước lễ vật.

Đặc biệt, đoàn rước còn có 100 nam thanh niên, tượng trưng cho 100 trăm "con Lạc cháu Hồng" trong truyền thuyết Mẹ Âu Cơ, đồng loạt nâng cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của con cháu Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Tại đền Thượng, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông thay mặt đồng bào cả nước đọc chúc văn tưởng niệm.

Ông nhấn mạnh, trong năm 2025 và những tháng đầu 2026, đất nước vừa có thời cơ, vừa đối mặt nhiều khó khăn, thách thức từ biến động phức tạp của thế giới và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với chính trị ổn định, lòng dân đồng thuận.

Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính còn 34 tỉnh, thành phố và vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7/2025 được xác định là bước chuyển lớn trong tư duy và phương thức quản trị, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương, tri ân, tưởng nhớ các Vua Hùng (Ảnh: BTC).

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện với người dân, các em học sinh ở địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu và nhân dân dừng chân, đặt hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao, đại biểu và nhân dân cùng chụp ảnh lưu niệm trước bức phù điêu.

Cùng thời điểm, hàng vạn người đổ về chân núi Nghĩa Lĩnh, chờ lên dâng hương đền Thượng, đền Hạ.

9h sáng, khu vực đền mở cửa đón người dân lên dâng hương, dòng người lập tức đổ dồn về các lối lên núi. Từng tốp người nối nhau di chuyển, không khí nhộn nhịp ngay từ những giờ đầu trong ngày chính lễ.

Thời tiết lúc này khá thuận lợi, trời có nắng nhẹ, không quá oi bức. Dòng người tấp nập, ai cũng tranh thủ thời điểm thuận tiện để thành kính lên đền, gửi gắm lòng tri ân tới các Vua Hùng.