Chính phủ ra quy định mới về cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Nghị định số 303 vừa được Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, có hiệu lực từ ngày 20/11.

Trong nghị định này Chính phủ quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc bộ.

Các quy định về cơ cấu tổ chức của bộ tại nghị định này không áp dụng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Minh Châu).

Nguyên tắc tổ chức được Chính phủ nhấn mạnh là phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của bộ.

Tổ chức bộ máy của bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ quán triệt việc xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp. Trường hợp cần tăng số lượng cấp phó so với quy định phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cơ cấu tổ chức của bộ gồm: Vụ và tương đương; Văn phòng (nếu có); Thanh tra (nếu có); Cục và tương đương; Đơn vị sự nghiệp công lập.

Vụ là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp hoặc chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của bộ.

Vụ không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản. Vụ trưởng được ký thừa lệnh bộ trưởng các văn bản hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ.

Vụ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ; Có phạm vi, đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

Văn phòng là tổ chức thuộc bộ, gồm phòng và tương đương; Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Cục là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với ngành, lĩnh vực.

Nghị định quy định không tổ chức phòng trong vụ. Trường hợp đặc biệt, đối với vụ thuộc bộ mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc vụ có số biên chế công chức lớn (từ 45 biên chế công chức trở lên) thì có thể xem xét thành lập phòng (mỗi phòng phải có đủ 15 biên chế công chức trở lên).

Cũng theo nghị định của Chính phủ, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục loại 2, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ được bố trí bình quân không quá 3 người trên một đơn vị.

Trường hợp vụ, văn phòng, cục loại 2 được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng cấp phó được tăng thêm 1 người.

Vụ, văn phòng, cục loại 2 được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan trở lên, Chính phủ quy định số lượng cấp phó được tăng thêm 2 người.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu cục loại 1 được bố trí bình quân không quá 4 người trên một cục, theo quy định của Chính phủ.