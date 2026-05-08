Chi 2,3 tỷ đồng mua đất đấu giá, 5 năm vật vã đi đòi

Ngày 7/5, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến tài sản mua bằng hình thức đấu giá của anh.

Tại thông báo ban hành ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã khởi tố bị can đối với bà Đậu Thị Hằng và chồng là ông Trương Văn Duân (cùng trú xã Quỳ Hợp) về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Tài sản anh Sơn trúng đấu giá từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa thể vào ở (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có đề nghị truy tố bị can Đậu Thị Hằng và ông Trương Văn Duân về tội danh trên.

“Mặc dù theo thông báo trên, vợ chồng bà Hằng đã bị khởi tố từ ngày 16/4 nhưng đến thời điểm này họ vẫn chưa rời khỏi nhà và bàn giao tài sản cho tôi”, anh Sơn cho biết.

Theo anh Sơn, đầu năm 2021, anh trúng đấu giá tài sản thi hành án là thửa đất có ngôi nhà do vợ chồng bà Hằng làm chủ tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp cũ, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳ Hợp, với giá 2,3 tỷ đồng. Mọi thủ tục liên quan đến tài sản đấu giá đã được ông Sơn hoàn thành theo quy định.

Tuy nhiên, vợ chồng bà Hằng không dọn ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho ông Sơn. Sau nhiều kiến nghị của ông Sơn, ngày 24/3/2022, các cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp cũ đã tổ chức cưỡng chế, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Sau đó vợ chồng bà Hằng vẫn dọn vào căn nhà tiếp tục sinh sống.

Trong suốt 3 năm qua, ông Sơn đã nhiều lần gửi đơn tố cáo hành vi của vợ chồng bà Hằng, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua tài sản đấu giá.

Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về vụ việc (Ảnh: nhân vật cung cấp).

“Những tưởng khi cơ quan công an có quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng bà Hằng, vụ việc sẽ được giải quyết nhưng đến nay mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Tôi mua thửa đất gắn với tài sản trên đất này để đón vợ con lên sinh sống, thuận lợi cho công việc của 2 vợ chồng nhưng suốt 5 năm qua vẫn phải đi thuê trọ”, anh Sơn chia sẻ.

Ông Vy Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, cho biết thửa đất gắn với tài sản trên đất nói trên được gia đình bà Hằng thế chấp cho ngân hàng để vay vốn sản xuất kinh doanh. Sau khi gia đình bà Hằng không còn khả năng thanh toán nợ, tài sản đã bị phát mại và đưa ra đấu giá theo đúng quy định.

Mặc dù vậy, gia đình bà Hằng có ý kiến về phần đất hành lang, không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng liên quan đến thửa đất nêu trên. Các cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp và UBND xã Thọ Hợp cũ đã tổ chức cưỡng chế và nhiều lần làm việc, vận động, thuyết phục gia đình bà Hằng bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá nhưng không nhận được sự hợp tác của đương sự.

Theo ông Hà, ngành kiểm sát và công an cũng đã tổ chức đối thoại giữa 2 bên nhưng vợ chồng bà Hằng vẫn không dọn ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho ông Sơn.

UBND xã Quỳ Hợp tiếp tục vận động gia đình bà Hằng và phối hợp các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người trúng đấu giá tài sản.