Chạy nước rút gia cố đê biển Hải Hậu trước mùa mưa bão

Hoàn thành trước mùa mưa bão

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình vừa có công văn gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, xã Hải Thịnh.

Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi kiểm tra dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa bão năm 2026 (hoàn thành trước 30/4).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, sở yêu cầu chủ đầu tư dự án tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình thi công (trong đó lưu ý phân công, tăng cường cán bộ giám sát có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện), thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại (nếu có), đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình; hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết.

Quá trình thi công dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, đối với khu vực xây dựng công trình trực diện biển, vuông góc hướng sóng chủ đạo, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của sóng; bãi trước đê bị hạ thấp dòng chảy áp sát bờ, cấu kiện mái kè bị bào mòn nhiều, lún võng, thường xảy ra sạt lở, thường xuyên xảy ra sự cố sạt, sập mái đê, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện phương án bảo vệ, ứng phó với những tình huống bất lợi, đảm bảo an toàn đê điều khu vực dự án.

Công nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công gấp rút các hạng mục dự án (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh. Ngay sau đó, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình nói trên trước mùa mưa bão 2026.

Chạy nước rút

Dự án thành phần số 2: Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thuộc Dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quyết định phê duyệt.

Dự án có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng với mục tiêu chống sạt lở, giảm sóng, gây bồi tạo bãi tăng cường khả năng khả năng an toàn cho tuyến đê biển hiện có để bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê; phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ đê biển khi có sự cố, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Nhiều đoạn đê biển đã hoàn thành đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão (Ảnh: Thái Bá).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, đến nay dự án đã thực hiện đạt 95,8%. Hiện nay, công trường đang phấn đấu triển khai thực hiện đến ngày 30/4 sẽ cơ bản hoàn thành dự án.

Theo chủ đầu tư dự án, trong quá trình thi công dự án đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo đó, các hạng mục công trình đều thi công trong điều kiện chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng biển, thủy triều dẫn đến điều kiện thi công rất khó khăn. Bên cạnh đó, dự án phải thi công theo con nước, mỗi con nước chỉ triển khai thi công được 5-7 ngày, thời gian thi công trong ngày ngắn ngủi (chỉ 3-5 giờ), có những thời điểm chỉ triển khai thi công được vào ban đêm do khi đó mới là con nước cạn.

Chủ đầu tư dự án cho biết thêm, tại những thời điểm gặp nước lớn hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, công trình không thể triển khai thi công được các công việc như thả đá hộc tại thân mỏ, cánh mỏ của các mỏ hàn cũng như công tác lắp đặt các loại cấu kiện dẫn đến kéo dài thời gian thi công của dự án.

Công nhân làm việc tại công trường đê biển Hải Thịnh (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tranh thủ thời tiết ủng hộ, thời gian gần đây chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tập trung vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ thi công theo tiến độ đã cam kết để công trình sớm hoàn thành trước ngày 30/4 (trước mùa mưa bão năm nay).

Tranh thủ thời điểm con triều kiệt, công nhân và máy móc thi công nhanh chóng việc lắp dựng cấu kiện tại thân mỏ, cánh mỏ của các mỏ kè giữ bãi của hạng mục công trình; tập trung thi công các khung dầm, lắp dựng cấu kiện mái kè, đổ bê tông mặt đường, làm cống thoát nước tại khu vực kè Thịnh Long...

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Hải Thịnh chia sẻ: "Người dân chúng tôi mong mỏi dự án sớm hoàn thành để mùa mưa bão năm nay yên tâm hơn. Hệ thống đê này trực diện biển, mỗi khi có bão người dân sống trong đê rất lo sợ đê vỡ. Nhiều gia đình tại các điểm trũng thấp đều phải di dời để đảm bảo an toàn".