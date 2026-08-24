Cháy công ty ở TPHCM, xe cứu hỏa gặp khó do vướng cổng chào cao 2,5m

Sáng 24/8, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty sản xuất đồ dùng bằng gỗ ở khu phố Ông Đông (phường Tân Hiệp).

Lửa đỏ rực bên trong công ty sản xuất đồ dùng bằng gỗ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 23/8, lửa bùng lên tại công ty chuyên gia công, sản xuất đồ dùng bằng gỗ nằm trong con hẻm trên đường ĐT 747B (phường Tân Hiệp).

Người dân chạy đến tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Nhiều tài sản nhanh chóng được di dời. Chất cháy chủ yếu là gỗ, mái tôn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 32 huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuy nhiên xe chữa cháy đã gặp khó khăn trong lúc tiếp cận hiện trường do bị vướng phần cổng chào một khu dân cư cao 2,5m. Nhiều mũi chữa cháy đã được triển khai, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.

Cảnh sát dùng thiết bị chuyên dùng để cắt phần cổng chào (Ảnh: Trần Minh Thư)

“Công ty có 2 hướng tiếp cận. Phía cổng chính có thể đi vào từ một con hẻm nhỏ gần đó, còn phía sau công ty tiếp giáp với khu dân cư. Tuy nhiên, lối vào khu dân cư này lại bị vướng cổng chào nên xe chữa cháy mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp cận hiện trường”, một nhân chứng kể.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.