Cao tốc Vinh - Thanh Thủy thiết kế tốc độ tối đa 100km/h

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đảm bảo khởi công tối thiểu từ 1 đến 2 gói thầu vào dịp 19/5.

Ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Dự án do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư.

Phối cảnh đoạn đầu tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Ảnh: T. Duy).

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài hơn 60km, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công, đi qua các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng (Nghệ An).

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên. Điểm cuối của cao tốc kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy (xã Kim Bảng) - Nậm On (tỉnh Bolykhamxay, Lào).

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc với 2 cấp vận tốc 100km/h và 80km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Trong đó, 42,5km đầu được thiết kế với vận tốc 100km/h, bố trí nền đường rộng 24,75m, mặt đường 15m, dải phân cách giữa 0,75m; mỗi chiều xe chạy có làn dừng khẩn cấp rộng 3m cùng các dải an toàn và lề đường theo quy chuẩn.

Đoạn gần 18km cuối tuyến thiết kế với vận tốc 80km/h, nền đường rộng 22m, mặt đường 14m, dải phân cách giữa 0,5m; mỗi chiều bố trí làn dừng khẩn cấp rộng 2,5m và các yếu tố kỹ thuật tương ứng.

Riêng đối với các đoạn đào sâu, đắp cao, nền đường được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe.

Lãnh đạo xã Kim Bảng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy đoạn qua địa bàn (Ảnh: Văn Lý).

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 51 cầu, trong đó có 43 cầu trên tuyến chính và 8 cầu trong phạm vi các nút giao, đường ngang. Dự án thiết kế một hầm xuyên núi qua dãy Đại Huệ (địa phận tiếp giáp giữa xã Hưng Nguyên và Kim Liên) với quy mô 6 làn xe, gồm 2 ống hầm riêng biệt cho hai chiều xe chạy, mỗi ống có bề rộng mặt cắt ngang 14,05m, chiều dài khoảng 485m.

Hệ thống nút giao trên tuyến gồm 6 vị trí, trong đó có 5 nút giao liên thông và một nút giao bằng.

Để thực hiện dự án này, tỉnh Nghệ An đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hơn 180ha đất rừng phòng hộ và hơn 214ha đất có rừng tự nhiên. Địa phương này cũng thực hiện di dời, tái định cư đối với 189 hộ dân.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy hoàn thành sẽ góp phần hình thành tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (Lào), nâng cao năng lực vận tải, tốc độ lưu thông, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công trình còn kết nối các thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tạo ra nhiều không gian phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo ra nguồn lực từ khai thác quỹ đất, góp phần chuyển dịch mô hình, cơ cấu tăng trưởng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo.