Diện mạo nút giao 3 tầng hiện đại bậc nhất cao tốc Bắc - Nam

Nút giao Phú Thứ trên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Pháp Vân - Cao Bồ, thuộc địa bàn phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án được khởi công tháng 5/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Ngày 23/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, dự kiến trước ngày 30/5, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh sẽ trình Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành nút giao Phú Thứ trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn phường Hà Nam.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, Sở Xây dựng tỉnh sẽ đi kiểm tra, sau khi có kết quả, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh sẽ trình VEC (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) để đưa công trình vào khai thác, sử dụng đồng bộ với tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Pháp Vân - Cao Bồ.

Nút giao Phú Thứ được thiết kế, xây dựng theo dạng liên thông 3 tầng, kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4, Vành đai 5 và các tuyến giao thông địa phương. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, đánh dấu sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cụ thể hóa quy hoạch phát triển đô thị, giao thông và kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chia sẻ, nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển, cho quyết tâm xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm năng động trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Nút giao Phú Thứ với tổng mức đầu tư, hệ thống hạ tầng, đường giao thông kết nối, cảnh quan xung quanh... được xem là nút giao hiện đại bậc nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam hiện nay.

Công trình giao thông này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi từng bước hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông quốc gia, quy hoạch Vùng Thủ đô và quy hoạch tỉnh Ninh Bình. Sự hình thành của nút giao giúp tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Ninh Bình với các tỉnh lân cận, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc của tỉnh Ninh Bình.

Ghi nhận của phóng viên, hầm chui 480m và hệ thống đường 6 làn xe hiện đại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam tại nút giao Phú Thứ đã được đưa vào khai thác. Hiện nay, từ tuyến cao tốc chưa kết nối các nút ra - vào với vòng xuyến 3 tầng, đang được rào chắn và có biển cảnh báo. Sau khi Sở Xây dựng thẩm định xong, chủ đầu tư dự án sẽ trình Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để kết nối các tuyến đường với nhau, phát huy hiệu quả đầu tư.

Công nhân đang chỉnh trang lại các hạng mục cảnh quan, tưới nước chăm sóc cây xanh, kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng.

Nút giao Phú Thứ là "điểm nhấn" quan trọng để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình tại khu vực phía Bắc của tỉnh (giáp Thủ đô Hà Nội) như giáo dục, công nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh..., sớm đưa tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.