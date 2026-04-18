"Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh và bàn tay sạch"

Sáng 18/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (18/4/1946-18/4/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết nên bản hùng ca bằng sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; bằng mồ hôi, trí tuệ, bản lĩnh, sự dấn thân, hy sinh.

Đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (Ảnh: Đoàn Bắc).

Không chỉ là điều tra giỏi, phá án nhanh mà còn dự báo đúng, tham mưu trúng

Trong thời kỳ đổi mới, Thủ tướng ghi nhận lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh với các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tồn tại các "điểm nóng" về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm trật tự xã hội giảm dần, tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt và vượt chỉ tiêu.

"Mỗi vụ án được điều tra, khám phá thành công là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi và niềm tin xã hội được củng cố. Mỗi chuyên án thành công là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần tận hiến của người chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Những chiến công ấy được ghi vào lòng dân bằng niềm tin, sự cảm phục và trân trọng”, Thủ tướng ghi nhận.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Thủ tướng cho rằng tình hình tội phạm cũng thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (Ảnh: Đoàn Bắc).

Vì thế, nhiệm vụ đặt ra càng khó khăn, nặng nề hơn, không chỉ là điều tra giỏi, phá án nhanh mà còn dự báo đúng, tham mưu trúng, phòng ngừa hiệu quả, góp phần kiến tạo một xã hội an toàn, kỷ cương và nhân văn.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là đổi mới mạnh mẽ tư duy, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ thứ hai là nâng cao chất lượng đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để kịp thời tham mưu hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, kiên quyết không để kẽ hở cho hoạt động tội phạm.

Quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm

Thứ ba là gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi", "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể".

Thủ tướng nêu yêu cầu quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm theo phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở"; "lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thứ tư, tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động sang ứng dụng khoa học, công nghệ, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao. “Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao”, Thủ tướng lưu ý.

Thứ năm, theo Thủ tướng, người chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ.

Thứ sáu, Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường vai trò, vị thế của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong Cộng đồng Cảnh sát các nước trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục là lực lượng tiên phong, sắc bén, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; không chỉ giỏi đánh án, mà còn giỏi vận động quần chúng, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực, nhân văn”, Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tên gọi "Cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của Nhân dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm.