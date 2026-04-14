Thủ tướng Lê Minh Hưng phê chuẩn Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Ngày 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, tại Quyết định số 689, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đồng thời, tại Quyết định số 679, người đứng đầu Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 5 nhân sự.

1. Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, chiều 13/4, tại kỳ họp thứ nhất khóa XVIII, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê ở xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đến tháng 3, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.