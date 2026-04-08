Cảnh đìu hiu ở cảng cá được đầu tư 120 tỷ đồng

Năm 2006, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (âu thuyền) Hồng Triều (thôn Hồng Triều, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).

Tháng 3/2016, UBND tỉnh Quảng Nam cũ thông qua quyết định phê duyệt dự án mở rộng khu neo đậu tàu thuyền kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều với số vốn 120 tỷ đồng.

Cảng cá Hồng Triều được thiết kế cho 1.000 tàu có công suất từ 350CV trở lên neo đậu, nhưng hiện nay chỉ có ít tàu công suất nhỏ neo đậu (Ảnh: Bình An).

Dự án thuộc nhóm B, cấp IV do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam cũ làm chủ đầu tư nhằm mở rộng, nâng cấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu neo đậu tàu cá và cảng cá, tạo thuận lợi cho ngư dân neo đậu tàu cá, tập kết hải sản, cung ứng các dịch vụ hậu cần, thúc đẩy phát triển nghề cá.

Cảng cá Hồng Triều được kỳ vọng sẽ trở thành điểm neo đậu, giao thương thủy sản quan trọng, góp phần thúc đẩy sinh kế cho hàng trăm hộ ngư dân địa phương ở phía bắc tỉnh Quảng Nam cũ. Thế nhưng, sau khi hoàn thành, cảng cá lại rơi vào tình trạng khá vắng vẻ.

Nhà lồng cảng cá vắng cảnh mua bán tấp nập (Ảnh: Bình An).

Theo ghi nhận ngày 7/4 tại khu vực cảng cá, hệ thống cầu cảng, bến bãi, khu vực tập kết hải sản… đã được xây dựng đồng bộ nhưng chỉ thấy một số tàu cá công suất nhỏ neo đậu, không có cảnh mua bán hải sản tấp nập.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết trong giai đoạn 1, cảng cá Hồng Triều đã xây dựng âu thuyền làm nơi tránh trú và neo đậu của tàu thuyền. Giai đoạn 2 đã xây dựng khu cảng cá và các công trình điện, nước phục vụ khu cảng cá.

“Đây là công trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, UBND xã Duy Nghĩa chưa được bàn giao”, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết.

Cũng theo lãnh đạo xã Duy Nghĩa, cảng cá Hồng Triều được thiết kế để đảm bảo cho 1.000 tàu có công suất từ 350CV trở lên neo đậu. Tuy nhiên số tàu neo đậu thường xuyên ở âu thuyền này không nhiều, khi có bão khoảng 500 tàu neo đậu tại đây, trong đó đa phần là các tàu ở ngoài địa phương.

Các hạng mục chính của cảng cá Hồng Triều đã hoàn thiện nhưng chưa đưa vào hoạt động (Ảnh: Bình An).

Nhiều ngư dân sở hữu tàu công suất lớn cho biết thời gian qua họ gặp khó trong việc đưa tàu thuyền vào cảng cá Hồng Triều neo đậu do tình trạng luồng lạch bồi lấp. Theo lãnh đạo xã Duy Nghĩa, do ảnh hưởng của mưa lũ nên khu vực bên trái của cửa ra vào cảng cá bị cát bồi lấp, ảnh hưởng đến việc ra vào của các tàu có công suất lớn.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết sở được giao tiếp tục đầu tư dự án mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều theo quy hoạch.

Trong đó, giai đoạn 1 được đầu tư các hạng mục nâng cao độ mặt kè xung quanh khu neo đậu, nạo vét luồng, trồng cây chắn gió... Các hạng mục này đã hoàn thành, được bàn giao lại cho UBND xã Duy Nghĩa quản lý, sử dụng từ năm 2020 nhằm phát huy hiệu quả tránh trú bão cho tàu cá khu vực miền Trung.

Các hạng mục khác của cảng cá thuộc giai đoạn 2 như cầu cảng và đường dẫn, vỉa hè, bãi đậu xe, nhà tiếp nhận, hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp điện và chiếu sáng… đã được đầu tư hoàn thành vào cuối năm 2025.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, hồ sơ thủ tục hoàn thành công trình đã gửi đến Sở Xây dựng để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Sau khi có thông báo chấp thuận từ Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ bàn giao cảng cá cho Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng đưa vào hoạt động để sớm phát huy hiệu quả dự án.