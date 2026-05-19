Cảnh cáo nhà thầu chậm tiến độ dự án đường ven biển Hòn Đất - Kiên Lương

Ngày 19/5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Đào Huy Hiệp đã ký ban hành văn bản chấn chỉnh lần 2 đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 (Công ty 68) do liên tiếp chậm trễ trong việc thi công dự án đường bộ ven biển đoạn Hòn Đất - Kiên Lương.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven biển đoạn Hòn Đất - Kiên Lương (gói thầu 1A) là công trình giao thông trọng điểm, được thực hiện theo hợp đồng xây lắp ký kết từ cuối năm 2022. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến gần 40km, mặt đường rộng 7m, nền đường rộng 12m với tổng mức đầu tư gần 1.480 tỷ đồng.

Dù thời gian thực hiện hợp đồng ban đầu đã hết và được gia hạn đến ngày 30/6, tuy nhiên tiến độ thi công của Công ty 68 hiện vẫn rất trì trệ.

Tính đến giữa tháng 5/2026, giá trị thực hiện của nhà thầu này mới chỉ đạt hơn 45/hơn 61 tỷ đồng (tương ứng 73,8%). Giá trị nghiệm thu mới đạt 62,6%, khối lượng tồn đọng chưa đủ điều kiện nghiệm thu lên tới 6,83 tỷ đồng.

Công nhân thi công đoạn trên tuyến Hòn Đất - Kiên Lương (Ảnh: Quốc Trinh)

Sở Xây dựng tỉnh An Giang đánh giá, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ việc ban lãnh đạo nhà thầu chưa quyết liệt chỉ đạo và chưa huy động đủ vật tư, thiết bị, nhân lực lẫn tài chính cho dự án. Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ra văn bản cảnh cáo đối với Công ty 68.

Cơ quan quản lý yêu cầu nhà thầu phải lập tức tăng cường vật tư (đá các loại, nhựa đường, thiết bị chiếu sáng) và bổ sung tối thiểu 3 tổ đội thi công cùng trang thiết bị chuyên dụng. Đồng thời, doanh nghiệp phải khẩn trương chuyển sang phương án thi công "3 ca, 4 kíp" liên tục, tăng ca đêm để bù lại tiến độ đã mất.

Song song đó, nhà thầu buộc phải hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm trước ngày 30/5. Các hạng mục như láng nhựa mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng phải xong trước ngày 25/6, và hoàn thiện toàn bộ cọc tiêu, biển báo trước ngày 30/6.

Sở Xây dựng An Giang giao nhiệm vụ cho Liên danh tư vấn giám sát kiểm tra, đôn đốc hàng ngày và báo cáo khối lượng định kỳ hàng tuần.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, nếu Công ty 68 tiếp tục chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công, điều chuyển khối lượng sang nhà thầu khác, mọi chi phí phát sinh do Công ty 68 chi trả. Đồng thời Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét không cho phép đơn vị này tham gia đấu thầu các dự án mới trên địa bàn tỉnh.