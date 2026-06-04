Cận cảnh sự cố đào móng gây sập nhà bên cạnh ở Bắc Ninh

Sáng 3/6, căn nhà số 33 đường Thánh Thiên, tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bị nghiêng, nứt nghiêm trọng khi mảnh đất liền kề đang được đào móng xây dựng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 4/6, căn nhà số 33 đã được chủ động phá dỡ an toàn, tránh tự đổ sập tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong ảnh là hiện trường sự việc nhìn từ trên cao.

Ngôi nhà bị ảnh hưởng là cửa hàng kinh doanh giày dép, túi xách Tuyết Nhung. Việc thi công tại mảnh đất bên cạnh được cho là đã ảnh hưởng đến kết cấu căn nhà.

Chia sẻ với phóng viên, một cán bộ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Giang cho biết nền đất yếu là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Nhiều đồ đạc, hàng hóa của cửa hàng Tuyết Nhung bị hư hỏng, phần lớn không thể sử dụng lại hoặc tiếp tục buôn bán. Theo chia sẻ của ông Ngô Chí Thanh, bố của chủ cửa hàng, thời điểm ngôi nhà bị nghiêng nứt, may mắn không có người bên trong.

Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là rất lớn. Ngôi nhà cũng vừa được sửa sang lại để làm cửa hàng được một thời gian ngắn.

Chị Hằng, bán tạp hóa ở đối diện, kể khoảng hơn 8h ngày 3/6, chị nghe thấy nhiều tiếng "rắc rắc". Nhìn sang công trình đối diện, chị thấy nhiều công nhân xây dựng vội vã bỏ chạy khi ngôi nhà số 33 dần nghiêng sang trái.

"Khi đó tôi rất sợ. Thấy bụi bốc lên, tôi liền đóng cửa hàng, sơ tán đi nơi khác", chị Hằng nói.

Một vài người dân cho rằng việc đào móng quá sâu đã làm hỏng kết cấu móng của ngôi nhà bên cạnh.

Sáng 4/6, Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Giang cũng huy động lực lượng dân quân tự vệ tới hiện trường để hỗ trợ thu gom, bốc dỡ đồ đạc còn sót lại của ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Dự kiến, việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong ngày 4/6. Sau đó sẽ tới công tác dọn dẹp.

Một đoạn đường Thánh Thiên được phong tỏa để đảm bảo an toàn trong khi xử lý sự cố.