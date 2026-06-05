Cận cảnh gối cầu Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội bị xô lệch, biến dạng

Vành đai 3 trên cao đoạn cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long do Bộ Giao thông vận tải cũ (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Thăng Long, được Sở Xây dựng Hà Nội tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3/2022.

Đoạn tuyến trên có tổng chiều dài hơn 5,3km, trong đó cầu cạn là hơn 4,8km, được thiết kế bốn làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75m; hai làn dừng khẩn cấp, hai dải an toàn bên trong, dải phân cách giữa bảo đảm cho xe chạy với vận tốc 100km/h. Toàn bộ dự án sử dụng 2.286 gối cầu.

Việc hoàn thành Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long cùng với đường Phạm Văn Đồng mở rộng đã giảm tải ùn tắc giao thông cho cửa ngõ phía Tây của Hà Nội.

Mới đây, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã có văn bản báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị phê duyệt phương án khắc phục khẩn cấp hiện tượng xô lệch, dịch chuyển nghiêm trọng tại nhiều gối cầu thuộc tuyến cao tốc Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Theo đơn vị này, kết quả kiểm tra cho thấy tại trụ P32 có 3 gối tuột khỏi đá kê, 8 gối cầu tại các trụ P32, P44, P49 và P53 bị biến dạng hoặc trượt khỏi vị trí.

Trụ P44 có gối cầu tuột khỏi đá kê.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, dù chưa gây nguy hiểm trực tiếp lúc này nhưng tình trạng xô lệch, xoay trượt (30-50% diện tích tiếp xúc) kéo dài có thể gây hỏng khe co giãn, lan can cầu và đe dọa kết cấu. Nguyên nhân kỹ thuật được xác định do dầm cầu co giãn và biến dạng tự nhiên dưới tác động của tải trọng, nhiệt độ nên gối bị đẩy trượt khỏi vị trí.

Gối cầu tại trụ P53 có hiện tượng xô lệch, dịch chuyển nghiêm trọng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, nguyên nhân kỹ thuật được xác định do dầm cầu co giãn và biến dạng tự nhiên dưới tác động của tải trọng, nhiệt độ nên gối bị đẩy trượt khỏi vị trí.

Để đảm bảo an toàn khai thác của công trình, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị Sở Xây dựng cho phép lập phương án sửa chữa các gối cầu đã bị trượt, xô lệch lớn bằng phương pháp kích nâng và dịch chuyển gối vào vị trí theo thiết kế, bổ sung khung chặn gối cầu.

Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội đã chèn gỗ tạm thời tại các gối cầu để giảm lực xung kích, bảo vệ đầu dầm. Đến nay, các gối cầu bị xê dịch chèn tạm bằng thớt gỗ chưa xuất hiện diễn biến bất thường, giao thông trên cầu chưa bị ảnh hưởng.

Để khắc phục triệt để tình trạng xô lệch gối cầu trên các trụ còn lại, Ban Duy tu cho rằng cần lập dự án sửa chữa gối cầu ở vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long để bổ sung các giải pháp chống trượt gối. Giải pháp này đã được Sở Xây dựng cho triển khai trên vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân - Mai Dịch.

Phần gối cầu tại một trụ cầu của đường Vành đai 3 trên cao đoạn cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long.

Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long, đối với phần cầu cạn trên cao cấu tạo chủ yếu sử dụng kết cấu dầm Super T, gối cao su bản thép, riêng hai nút giao Hoàng Quốc Việt và Đỗ Nhuận sử dụng kết cấu nhịp dầm thép hộp kín liên tục, gối chậu thép. Nhịp dầm Super T gối được sử dụng là gối cao su.