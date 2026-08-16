Cán bộ ở Cà Mau được phép từ chối tiếp công dân tự ý ghi âm, livestream

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định về nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Cà Mau.

Theo đó, công dân được trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích, nhận thông báo kết quả xử lý; yêu cầu giữ bí mật họ tên khi tố cáo; khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân và được sử dụng người phiên dịch nếu không thông thạo tiếng Việt.

Về nghĩa vụ, công dân phải nêu rõ nhân thân (họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước, định danh cá nhân hoặc hộ chiếu), có văn bản ủy quyền hợp pháp nếu đại diện cho người khác, chấp hành nghiêm nội quy, có thái độ đúng mực và trình bày trung thực sự việc.

Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Phú Phong).

Đặc biệt, nội quy quy định rõ công dân không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm phát sóng trực tiếp buổi tiếp công dân trực tiếp hoặc trực tuyến khi chưa có sự cho phép của người chủ trì.

Đối với hình thức trực tuyến, công dân phải mặc trang phục nghiêm chỉnh, xác thực danh tính, bật camera và chỉ bật micro khi được yêu cầu, không tạo tạp âm hay chia sẻ mã truy cập. Công dân cũng bị cấm mang vật dễ cháy, nổ, hung khí vào nơi tiếp công dân, phải giữ gìn vệ sinh chung và rời khỏi trụ sở sau giờ làm việc.

Về phía cơ quan chức năng, người tiếp công dân phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức, yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, lắng nghe và ghi chép đầy đủ nội dung, giải thích, hướng dẫn đúng pháp luật, giữ bí mật thông tin người tố cáo và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm nội quy.

Nội quy cũng liệt kê 11 trường hợp cơ quan chức năng được từ chối tiếp công dân, bao gồm: người say rượu bia, chất kích thích, mắc bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức; người vi phạm nội quy hoặc có hành vi đe dọa, xúc phạm, cản trở hoạt động của trụ sở; vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng cố tình khiếu nại kéo dài; người lợi dụng quyền khiếu nại để gây rối trật tự, xuyên tạc chủ trương chính sách; người mang vũ khí, chất nguy hiểm không chấp hành kiểm tra an ninh.

Đặc biệt, cơ quan tiếp công dân sẽ từ chối tiếp người tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp trong trường hợp người chủ trì đã yêu cầu dừng để bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, bảo vệ người tố cáo, hoặc tự ý ghi hình gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Các trường hợp từ chối khác bao gồm người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không có người đại diện, nội dung không thuộc phạm vi tiếp công dân, vụ việc không có tình tiết mới sau khi đã được trả lời, vụ việc đã có bản án của tòa án hoặc đang được cơ quan khác thụ lý.

Tùy từng trường hợp, người tiếp công dân sẽ trực tiếp giải thích lý do hoặc ban hành Thông báo từ chối tiếp theo quy định.

Về thời gian, trụ sở tiếp công dân thường xuyên theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 17h, trừ ngày nghỉ, lễ, Tết).

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào cuối tuần thứ hai hàng tháng và tiếp đột xuất theo quy định pháp luật.