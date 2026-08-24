Cán bộ không được thiếu trách nhiệm để phạm nhân trốn trại

Sáng 24/8, với đa số đại biểu đồng ý, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Báo cáo tiếp thu giải trình trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết dự thảo nghị quyết sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 8 điều, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, khả thi.

Về chỉ tiêu giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội và chỉ tiêu về phòng, chống ma túy, theo ông Hiếu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo nghị quyết đã chỉnh lý các chỉ tiêu liên quan đến kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội và các chỉ tiêu liên quan đến phòng, chống ma túy, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Về tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, ông Hiếu cho biết có ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm từ 60% trở lên; có ý kiến đề nghị điều chỉnh tỷ lệ xuống dưới 60% hoặc không quy định tỷ lệ giải quyết.

Trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến của đại biểu Quốc hội và đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chỉnh lý chỉ tiêu này theo hướng tăng số lượng và chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hằng năm; giải quyết kịp thời đơn sắp hết thời hạn kháng nghị.

Đồng thời, bảo đảm việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đúng thời hạn, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu tiếp thu, giải trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Về chỉ tiêu không để người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân bỏ trốn do thiếu trách nhiệm của cơ sở giam giữ (điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5), ông Hiếu cho biết tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho được chỉnh lý theo phương án 1.

Theo đó, phương án 1 quy định không để xảy ra trường hợp do thiếu trách nhiệm của cơ sở giam giữ dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn. Phương án 2 thiết kế theo hướng hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn khỏi cơ sở giam giữ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết phương án 1 được đề xuất với lý do chỉ tiêu này đã được Nghị quyết số 96/2019/QH14 quy định và đang được thực hiện nghiêm túc; dự thảo chỉ đặt ra trách nhiệm đối với trường hợp cơ sở giam giữ thiếu trách nhiệm dẫn đến bỏ trốn.

Đồng thời, quy định này thống nhất với Điều 376 Bộ luật Hình sự về tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn và khoản 6 Điều 7 Luật Thi hành án hình sự về các hành vi bị nghiêm cấm, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Về trách nhiệm của bộ trưởng, trưởng ngành cụ thể hóa, giao chỉ tiêu cao hơn và báo cáo Quốc hội, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của đại biểu Quốc hội đã được thể hiện tại khoản 1 Điều 7 dự thảo nghị quyết.

Theo đó, "căn cứ Nghị quyết này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó lượng hóa tối đa và có thể giao chỉ tiêu với yêu cầu cao hơn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phấn đấu hằng năm của cả ngành, báo cáo Quốc hội để giám sát”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định như dự thảo nghị quyết góp phần tăng cường trách nhiệm của các bộ trưởng, trưởng ngành phải cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc giao chỉ tiêu với yêu cầu cao hơn và báo cáo Quốc hội để giám sát. Quy định như dự thảo Nghị quyết không làm thay đổi phương pháp tính, phạm vi và kỳ thống kê.