Các bến xe đông kín người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ

Chiều nay (3/5), hàng chục nghìn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 3/5) nên lượng người từ khắp các tỉnh lân cận đổ về rất đông.

Khoảng 16h tại bến xe Giáp Bát, nhiều người chưa kịp nghỉ ngơi sau hành trình dài đã tất bật tìm phương tiện về nhà.

Các gia đình có con nhỏ gặp nhiều vất vả hơn trong hành trình trở lại Thủ đô, điều kiện thời tiết oi bức khiến việc di chuyển càng thêm mệt mỏi.

Rời xe khách, nhiều người tất bật gom hành lý, tay xách nách mang đủ loại đồ đạc.

Bên ngoài phòng chờ bến xe Giáp Bát, taxi xếp thành hàng dài, đứng chờ sẵn để đón khách vừa rời các chuyến xe liên tỉnh về Thủ đô.

Lúc 16h30, khu vực trước bến xe Nước Ngầm trên trục Ngọc Hồi theo hướng vào trung tâm xuất hiện tình trạng ùn ứ do các phương tiện bị "dồn toa", các làn đường gần như kín phương tiện.

Dọc tuyến, nhiều người dân từ các tỉnh như Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình… mang theo hành lý, lựa chọn di chuyển bằng xe máy để trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Trước cửa bến xe Nước Ngầm, lượng lớn xe ôm, taxi đứng chờ khách, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ.

Hàng chục xe máy đỗ dưới lòng đường chiếm làn rẽ phải của các phương tiện từ đường Ngọc Hồi ra đường Đỗ Mười.

Giữa dòng phương tiện, một số gia đình bế con nhỏ đi bộ qua đường liên tục ngoái lại quan sát phía sau, chờ thời điểm an toàn rồi mới vội vã băng qua.

Cùng thời điểm, tình hình giao thông từ cửa ngõ Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội chiều nay đã ổn định hơn trong chiều ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ.