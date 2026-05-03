Người dân trở lại TPHCM sau lễ, dòng xe ùn ứ kéo dài trên cao tốc

Ngày 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng nghìn người dân từ các tỉnh thành đồng loạt đổ về TPHCM, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều cùng ngày, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TPHCM) chứng kiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, gây ùn ứ kéo dài.

Nhiều thời điểm, các phương tiện phải di chuyển "nhích từng chút một", kéo dài thời gian hành trình của người dân.

Tại khu vực trạm thu phí Long Phước (TPHCM), ô tô và xe khách chen chúc nhau, di chuyển chậm chạp, khiến nhiều người mất thêm thời gian đáng kể so với ngày thường.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đã huy động 100% quân số, bố trí lực lượng tại các giao lộ và trạm thu phí trên cao tốc để phân luồng, điều tiết giao thông.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan như Cảnh sát cơ động và đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để triển khai kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc khi lượng phương tiện tăng cao.

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến 2/5), tổng lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đạt hơn 353.000 lượt xe, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ cao tốc, một số tuyến đường huyết mạch từ phà Cát Lái hướng về thành phố như đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống cũng xảy ra ùn ứ cục bộ.

Nhiều người dân lỉnh kỉnh vali, túi xách, đồ đạc, tất bật trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ để kịp chuẩn bị cho công việc và học tập. Một người dân chia sẻ: "Năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài nên chúng tôi tranh thủ đi Vũng Tàu du lịch. Hôm nay trên đường trở lại thành phố một số đoạn có xảy ra ùn ứ, hơi mất thời gian nhưng vẫn di chuyển được".

Đến hơn 18h, lượng phương tiện tại các cửa ngõ TPHCM vẫn tiếp tục tăng cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn lộ trình, khung giờ di chuyển phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của CSGT để hạn chế ùn tắc.