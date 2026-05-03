Các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội khá dày phương tiện nhưng không ùn tắc

Ngày mai (4/5), các công sở, trường học trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, nên từ chiều 3/5, người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ như Giải Phóng, Vành đai 3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đỗ Mười, Ngọc Hồi có lưu lượng phương tiện khá dày.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm 16h đường Vành đai 3 trên cao dày phương tiện nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cùng thời điểm này đường Giải Phóng thông thoáng cả hai chiều.

16h30, đường Đỗ Mười hướng về trung tâm Hà Nội lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều thời điểm xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ.

Đường Ngọc Hồi hướng về trung tâm Hà Nội thường ùn ứ tại khu vực cổng bến xe Nước Ngầm. Tại đoạn đường này do thường xuyên có xe buýt ra, vào bến xe Nước Ngầm là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Trên đường Đỗ Mười mỗi khi ùn tắc ô tô thường đi 5-6 hàng, chiếm hết phần đường dành cho xe máy.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người dân lựa chọn đi xe máy để quay trở lại Hà Nội.

"Gia đình tôi đặt xe khách từ chiều 2/5 nhưng các xe đều hết chỗ nên vợ chồng tôi quyết định đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội", anh Nguyễn Lâm Vinh (37 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ.

Một số trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi sau khi di chuyển quãng đường dài.

Thời tiết tại Hà Nội ngày 3/5, mát mẻ, nhiệt độ dao động ở mức 26-29 độ C, thuận tiện cho người dân di chuyển.

17h, khu vực cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ô tô lưu thông khá dày trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hàng nghìn ô tô xếp hàng dài, chật vật di chuyển từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trung tâm Hà Nội.

Mặc dù cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn gần Công viên Yên Sở) chỉ ùn ứ khoảng 1km nhưng nhiều phương tiện đã đi vào làn khẩn cấp. Mặc dù làn này thường xuyên có xe cứu thương, xe ưu tiên di chuyển.

Nhiều người đi xe khách đến cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xuống xe để bắt xe ôm về nhà vì lo sợ tắc đường kéo dài. Nắm bắt được điều này nhiều xe ôm đã bất chấp nguy hiểm, đi xe máy vào cao tốc để bắt khách.