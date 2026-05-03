Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4: Giao thông nội thành Hà Nội thông thoáng

Chiều 3/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5. Ngay từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện di chuyển theo hướng vào Hà Nội có xu hướng gia tăng, tập trung tại các tuyến cửa ngõ và trục chính.

Thực hiện kế hoạch của công an thành phố, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội (Ngọc Hồi - Giải Phóng) chiều 3/5 không xảy ra ùn tắc (Ảnh: Trần Thanh).

Tại cửa ngõ phía Nam, các Đội CSGT đường bộ số 8, số 14 phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT, Bộ Công an) bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế, hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ.

Nhà chức trách cho biết, thông qua hệ thống camera AI trên các tuyến cao tốc, lực lượng CSGT nắm bắt lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, từ đó chủ động phương án phân luồng từ xa, điều tiết hợp lý, bảo đảm giao thông thông suốt.

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai lực lượng tại 287 nút giao trên địa bàn, phối hợp với công an cấp xã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 phân luồng trong giờ cao điểm chiều 3/5 (Ảnh: Trần Thanh).

Đồng thời, CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định… với quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại các nút giao trọng điểm như Giải Phóng - Đỗ Mười, Giải Phóng - Ngọc Hồi, lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực, phối hợp với công an cấp xã điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra xung đột giao thông.

Trên tuyến Vành đai 3, lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng duy trì các tổ tuần tra cơ động, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Tại các lối dẫn từ vành đai vào khu vực trung tâm, lực lượng CSGT tích cực phân luồng, điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt. Trong khi đó, tại các tuyến nội đô và các cửa ngõ khác của thành phố, lưu lượng phương tiện ở mức vừa phải, việc đi lại thuận lợi.

Khu vực lối xuống đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long) trong giờ cao điểm chiều 3/5 không bị ùn tắc (Ảnh: Trần Thanh).

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; đồng thời giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ.

Cảnh sát cho hay, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 2.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng; tạm giữ 390 phương tiện; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 390 trường hợp.