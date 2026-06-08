Ca nô chở 16 khách du lịch và 3 thuyền viên chìm trên biển

Khoảng 15h20 ngày 8/6, Trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo của Đồn biên phòng Cửa Đại về một vụ tai nạn đường thủy ở khu vực biển Cửa Đại.

Hiện trường lực lượng chức năng cứu những người bị nạn (Ảnh: Bộ đội biên phòng Đà Nẵng).

Ca nô mang số hiệu QNa-1108 chở 16 hành khách và 3 thuyền viên di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) vào Cửa Đại, khi hành trình đến vị trí cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía đông bị phá nước, ca nô chìm xuống biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động 2 tàu QNa-0909 và BP-430704 cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương cơ động di chuyển đến hiện trường để cứu nạn. 19 nạn nhân trên ca nô đã được cứu an toàn.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ca nô QNa-1108 thuộc Công ty TNHH Sông Biển Xanh, do ông Nguyễn Duy Tâm làm thuyền trưởng. Lúc 14h cùng ngày, ca nô rời bến Cù Lao Chàm đưa khách vào Cửa Đại.